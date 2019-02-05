Ekrem İmamoğlu: Saraçhane'deki binayı kütüphane yapacağız

İlkay DİKİCİ/İSTANBUL,(DHA)-CUMHURİYET Halk Partisi(CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmalarını Bayrampaşa'da sürdürdü. Ekrem İmamoğlu yaptığı konuşmada, "Saraçhane'deki binayı kütüphane yapacağız, gençlik merkezi. Bir kapıdan girip öteki kapıdan çıkacaksınız. O bina sizin olacak. O bina belediye başkanlık binası olmayacak" dedi.

CHP Bayrampaşa Belediyesi Başkan adayı Remzi Albayrak ile birlikte İsmetpaşa Mahallesi'ndeki esnaf ziyaretlerinde bulundu. İmamoğlu ziyaret ettiği esnafla sohbet edip onlarla fotoğraf çektirdi.

“BİZ SİZİ YÖNETMEYE GELMİYORUZ SİZİNLE BERABER KARAR ALMAYA GELİYORUZ."

Mahalledeki ziyaretleri sırasında açıklama yapan İmamoğlu, “Yaşamınızın en değerli unsuru olan meskeninize dönük kararları veren bir idare var. Diyor ki, 'ben sizin bu alanınızı kapattım bir bina yaptım ister 60 metre, ister 80 metre hadi güle güle'. Bunu söylediler size. Bizde size şunu diyeceğiz, 'durun kardeşim, böyle olmaz'. Biz sizinle oturup konuşacağız. Hiç sizinle konuşmadılar. Tapudaki ipoteklerden bile aylar sonra haberdar oldunuz. Süreç içerisinde vatandaş yok. Vatandaşı muhatap alan bir yönetim yok. Biz sizi yönetmeye gelmiyoruz, sizinle beraber karar almaya geliyoruz" şeklinde konuştu.