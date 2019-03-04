HABER

Ekrem İmamoğlu Sarıyer'de öğrencilerle bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 21:42 | Son Güncelleme

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında, Sarıyer'deki özel bir üniversitede öğrencilerle bir araya geldi.  Buradaki konuşmasında öğrencilere, gündüz yaptığı Hüsamettin Cindoruk ziyaretinden söz eden İmamoğlu, "1984 yılında İBB Başkanlığı'na adaylığı olmuş.

Ekrem İmamoğlu Sarıyer'de öğrencilerle bir araya geldi

İSTANBUL,(DHA)-CHP İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında, Sarıyer'deki özel bir üniversitede öğrencilerle bir araya geldi.
Buradaki konuşmasında öğrencilere, gündüz yaptığı Hüsamettin Cindoruk ziyaretinden söz eden İmamoğlu, "1984 yılında İBB Başkanlığı'na adaylığı olmuş. Adaylığıyla ilgili dokümanları bana hediye etti. Fotoğraflardan birisinde, tüm aday adayları bir evde, eşleriyle beraber oturmuşlar, biri çay, biri kek ikram ediyor. 'Nasıl bir İstanbul seçimi olacak' diye tartışıyorlar. Yine adaylar sohbetlerinde, 'İstanbul'u kim kazanacak' diye konuşuyorlar. Günün sonunda, 'Kazanan, kaybedenlere yemek ısmarlayacak' diye el sıkışıp, ayrılıyorlar. Ya şimdi durum ne? Kimse bir araya gelmiyor. Açık davet. Bir TV kanalı bizi davet etsin. İBB rakibimizle konuşalım, sohbet edelim. Diyelim ki, 'En güzel kim yapar, kimin enerjisi daha azdır, kim bu işi seviyor?' Yok. Konuşulmaz. Kabul edilmez" dedi.

(FOTOĞRAF)

Ekrem İmamoğlu Sarıyer'de öğrencilerle bir araya geldiEkrem İmamoğlu Sarıyer'de öğrencilerle bir araya geldiEkrem İmamoğlu Sarıyer'de öğrencilerle bir araya geldiEkrem İmamoğlu Sarıyer'de öğrencilerle bir araya geldi

Bu görüntü şaşkına çeviriyor! Herkes saldırdığını sanıyor ama... Bu görüntü şaşkına çeviriyor! Herkes saldırdığını sanıyor ama...
"Büyükçekmece'nin sahili halka açılacak""Büyükçekmece'nin sahili halka açılacak"
HDP'li Buldan, Hakkari'de konuştu (2)HDP'li Buldan, Hakkari'de konuştu (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Rekabet Kurumu 23 zincir markete soruşturma açtı

Rekabet Kurumu 23 zincir markete soruşturma açtı

80'ler dizisinin sevilen isminin muhteşem değişimi!

80'ler dizisinin sevilen isminin muhteşem değişimi!

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Meydan savaşı! Taşlarla saldırdılar

Meydan savaşı! Taşlarla saldırdılar

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Beyoğlu'nda facia! Ölü sayısı yükseldi

Beyoğlu'nda facia! Ölü sayısı yükseldi

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı

Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı

Polis memuruna kurşun yağdırdılar!

Polis memuruna kurşun yağdırdılar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
04 Mart 2019 On Numara çekiliş sonuçları

04 Mart 2019 On Numara çekiliş sonuçları

Aydın'da 4 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu

Kaybettiği çocuğunu buldu ama...Acı veren olay

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 1 asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 1 asker şehit

İstanbul'daki feci yangınla ilgili flaş gelişme

İstanbul'daki feci yangınla ilgili flaş gelişme

Kayınvalidesi ve 2 kayınbiraderini öldürüp intihar etti, eşi kaçarak kurtuldu

Damat dehşeti! Önce ailesini katletti sonra...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan müjde: 8 bin bekçi, 15 bin polis alınacak

Bakan müjdeyi verdi! 8 bin bekçi, 15 bin polis alınacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.