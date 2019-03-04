Ekrem İmamoğlu Sarıyer'de öğrencilerle bir araya geldi

İSTANBUL,(DHA)-CHP İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında, Sarıyer'deki özel bir üniversitede öğrencilerle bir araya geldi.

Buradaki konuşmasında öğrencilere, gündüz yaptığı Hüsamettin Cindoruk ziyaretinden söz eden İmamoğlu, "1984 yılında İBB Başkanlığı'na adaylığı olmuş. Adaylığıyla ilgili dokümanları bana hediye etti. Fotoğraflardan birisinde, tüm aday adayları bir evde, eşleriyle beraber oturmuşlar, biri çay, biri kek ikram ediyor. 'Nasıl bir İstanbul seçimi olacak' diye tartışıyorlar. Yine adaylar sohbetlerinde, 'İstanbul'u kim kazanacak' diye konuşuyorlar. Günün sonunda, 'Kazanan, kaybedenlere yemek ısmarlayacak' diye el sıkışıp, ayrılıyorlar. Ya şimdi durum ne? Kimse bir araya gelmiyor. Açık davet. Bir TV kanalı bizi davet etsin. İBB rakibimizle konuşalım, sohbet edelim. Diyelim ki, 'En güzel kim yapar, kimin enerjisi daha azdır, kim bu işi seviyor?' Yok. Konuşulmaz. Kabul edilmez" dedi.

