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EKREM İMAMOĞLU SEÇİM ÇALIŞMALARINI ŞİLE'DE SÜRDÜRDÜ

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 19:29 | Son Güncelleme

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmalarını Şile'de sürdürdü.

Haber-Kamera: Sibel GÜLERSÖYLER-Onur MERİÇ-Nurcan KIRCALI / İstanbul(DHA)
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmalarını Şile'de sürdürdü. Burada vatandaşlara seslenen İmamoğlu, Şile'nin turizmine katkı sağlayacaklarını belirterek, “Şile'nin köylerine İstanbul'u görmek için akın akın gelecekler, bunu başaracağız. Başaracağız buna inanın, göreceksiniz" dedi.
Semt pazarını ziyaret eden İmamoğlu, burada alış-veriş torbası dağıttı. Şile Meydanı'nda miting düzenleyen İmamoğlu, “İstanbul'un en güzel yerlerinden birindeyim. İstanbul'un en güzel noktalarından birisi ve sizler ile bir arada olmaktan büyük keyif duyuyorum. Bir siyasetçi kimlik bana şöyle dedi: 'Görüyorum, çocuklar seni çok seviyor, çocukların sevgisini kazanmışsın. Bu hesaplı, planlı olmaz. Bazen Allah vergisidir, yaşarsın bunu. Ama sakın kaybetme, kaybettiğin gün de siyaseti bırak' demişti, hiç unutmam. Kendi ilçemde o sevgiyi doya doya yaşadım, inanın. Burada da, İstanbul'un neresine gitsem, annesiyle, babasıyla, babaannesi ya da anneannesi ile çocuklar geliyor, inanın dünyanın en mutlu insanı oluyorum" diye konuştu. Kızı Beren'in kendisine kızdığını da sözlerine ekleyen İmamoğlu, “Artık yapacak bir şey yok. Bir şehirde kadınlar ve çocuklar mutlu değilse, kendilerini güvende hissetmiyorsa siz o kenti mutlu etme şansına sahip değilsiniz. Dolayısıyla bu iki hassas kısma önem vereceğiz" ifadelerini kullandı.

"ŞİLE'NİN KÖYLERİNE AKIN AKIN GELECEKLER, BUNU BAŞARACAĞIZ"
Şile'nin turizmi ile ilgili konuşan İmamoğlu, “Şile'nin turizmine, sahiline, altyapısına, köylerin altyapısına, üretimine... Değerli dostlar, düşünsenize ne üretiyorsanız alıcısı var. 16 milyon insan. Tarımın, hayvancılığın keza aynı. Size bir şey söyleyeyim Şile'nin köylerine İstanbul'u görmek için akın akın gelecekler, bunu başaracağız. Başaracağız buna inanın, göreceksiniz" şeklinde konuştu.

“GÜLERYÜZLÜ OLMAZSAM GELİN YAKAMA YAPIŞIN"
Mitinge katılan vatandaşlardan 31 Mart yerel seçimlerinde destek isteyen İmamoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:
Size söz veriyorum ve sizden rica ediyorum. Tatlı dilli olun. Şile'den şu meydandan söz veriyorum bir gün tam tersini yaparsam gelin bu meydanda yakama yapışın. Bu kardeşiniz hayatı boyunca, görevi ne olursa olsun, güzel konuşacak. Görevi nerede olursa olsun halkına hep güzel mesaj verecek. Size söz veriyorum" dedi.

PAZAR ZİYARETİNDE VATANDAŞLARA FİLE DAĞITTI
Miting sonrasında otobüsle halkı selamlayan İmamoğlu'nu, o sırada seçim çalışmaları yürüten İyi Partilileri selamladı. İmamoğlu'nun sonraki durağı semt pazarı oldu. Burada, alışverişe gelen vatandaşlara pazar filesi hediye etti. Vatandaşların kendisi ile fotoğraf çektirme isteğini kırmayan İmamoğlu, kendisine sarılan vatandaşlar eşliğinde Pazar gezisini sürdürdü. Eşi Dilek İmamoğlu, pazardan yeşillik aldı.

Görüntü Dökümü:
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-İmamoğlu'nun köy girişinde karşılanması
-Vatandaşlar ile sohbet
-Şile Meydanı'nda vatandaşlara sesleniş
-Detaylar
-Seçim otobüsünden halkı selamlaması
-Pazarda vatandaşlar ile konuşması
-Vatandaşlara file dağıtması

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