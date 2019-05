Ekrem İmamoğlu seçim kampanyası tanıtım toplantısında konuştu

“Kimse, demokrasiden ve sandıktan umudunu kesmesin, başka yollara tevessül etmesin istiyoruz. 23 Haziran'da, bu ülkede demokrasi ahlakını, sandık namusunu korumak için, yine demokrasiden ve sandıktan başka bir çare olmadığını herkese göstereceğiz. Vicdanları yaralayan bu büyük haksızlığı, bu büyük adaletsizliği, 23 Haziran günü, bayram yerine gider gibi, neşe içerisinde sandıklara giderek düzelteceğiz. İstanbul'un ve Türkiye'nin demokrasiyle yeniden buluşmasını sağlayacağız. O sandık bir vicdan sandığı olacak. O sandık bir haysiyet sandığı olacak. O sandık bir adalet sandığı olacak. O sandıktan oy pusulası çıkmayacak, hesap pusulası çıkacak. 23 Haziran'da haksızlığın, adaletsizliğin, kul hakkı yemenin hesabı sorulacak. 31 Mart gecesi Anadolu Ajansı'nın şalteri indirmesiyle başlayan süreci içine sindiremeyen yüz binlerce AK partili ve MHP'li hemşehrimin olduğunu çok iyi biliyorum. Çünkü her gün onlarcası çok üzgün olarak bana geliyorlar. 31 Mart seçimlerinden sonra yaşanan büyük haksızlığı siz yapmadınız kardeşlerim. Bunun kusuru, günahı, vebali sizin üstünüzde değildir. Gelin bu büyük ayıbı, günahı, haksızlığı birlikte düzeltelim. Benim hiç kuşkum yok. 23 Haziran'da, her siyasi inanıştan tüm İstanbullular bu şehrin geleceği için, akıllarının ve kalplerinin gösterdiği yoldan gidecek ve mutlaka vicdanlarının sesini dinleyeceklerdir."

"İBB'Yİ 16 MİLYON İSTANBULLUNUN HİZMETKARI YAPACAĞIZ"

"Hiç kuşkunuz olmasın, bu israf düzenini değiştireceğiz" diyen İmamoğlu, "İstanbul büyükşehir belediyesi yüzde 1'den bile küçük olan bu azınlığın değil, tüm İstanbulluların yararına çalışacak. Bizler halkız. İstanbul'un dört bir tarafında yaşayan, her yaştan, her inanıştan, her kökenden, her cinsiyetten çoğunluğuz. Bizler İstanbul ittifakıyız. AK Parti seçmeniyiz. MHP seçmeniyiz. CHP seçmeniyiz. İYİ Parti seçmeniyiz. HDP seçmeniyiz. Bizler Saadet Partisi seçmeniyiz. DSP, DYP, Anavatan ve Demokrat parti seçmeniyiz. Bizler bu şehirde yaşayan büyük çoğunluğuz. Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni 16 milyon İstanbullunun hizmetkarı yapacağız" şeklinde konuştu.

“BİR AN ÖNCE YENİDEN İŞ BAŞI YAPMAK VE ÇALIŞMAK İSTİYORUM"

18 gün boyunca İstanbul'a hizmet ettiklerini belirten Ekrem İmamoğlu, “Sadece 18 günde bu israf düzenine dur demeye başladık. Suyun yönünü vatandaşa doğru çevirdik. Belediyenin kaynaklarını vatandaşa doğru akıtmaya başladık. Seçim öncesinde vadettiğimiz su indiriminin belediye meclisinden geçmesini sağladık. Bu sayede İstanbullu her aile yılda 540 lira tasarruf edecek. Öğrencilerin aylık ulaşım ücretinin 85 TL'den 40 TL'ye inmesini sağladık. Böylece iki çocuklu her ailemiz, yılda 1080 lira tasarruf edecek. 19 Mayıs'ta kitle ulaşım araçlarının tüm İstanbullulara ücretsiz hizmet etmesini sağladık. Sadece 18 günde bunları başardık. Siz bir de 5 yılda yapabileceklerimizi düşünün. Ben bunları düşündükçe içim içime sığmıyor, bir an önce yeniden iş başı yapmak ve çalışmak istiyorum" şeklinde konuştu.