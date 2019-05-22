Ekrem İmamoğlu seçim kampanyası tanıtım toplantısında konuştu

Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ/İSTANBUL, (DHA) CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran seçimleri için kampanya tanıtım toplantısında konuştu. Şişli'de bir otelde düzenlenen tanıtım toplantısına CHP ve İYİ Parti'nin milletvekilleri ile il teşkilatı yöneticileri de katıldı. Toplantıda konuşan Ekrem İmamoğlu, 31 Mart sürecinde ve sonrasında yaşananlara değinerek, şunları söyledi: “Kimse, demokrasiden ve sandıktan umudunu kesmesin, başka yollara tevessül etmesin istiyoruz. 23 Haziran'da, bu ülkede demokrasi ahlakını, sandık namusunu korumak için, yine demokrasiden ve sandıktan başka bir çare olmadığını herkese göstereceğiz. Vicdanları yaralayan bu büyük haksızlığı, bu büyük adaletsizliği, 23 Haziran günü, bayram yerine gider gibi, neşe içerisinde sandıklara giderek düzelteceğiz. İstanbul'un ve Türkiye'nin demokrasiyle yeniden buluşmasını sağlayacağız. O sandık bir vicdan sandığı olacak. O sandık bir haysiyet sandığı olacak. O sandık bir adalet sandığı olacak. O sandıktan oy pusulası çıkmayacak, hesap pusulası çıkacak. 23 Haziran'da haksızlığın, adaletsizliğin, kul hakkı yemenin hesabı sorulacak. 31 Mart gecesi Anadolu Ajansı'nın şalteri indirmesiyle başlayan süreci içine sindiremeyen yüz binlerce AK partili ve MHP'li hemşehrimin olduğunu çok iyi biliyorum. Çünkü her gün onlarcası çok üzgün olarak bana geliyorlar. 31 Mart seçimlerinden sonra yaşanan büyük haksızlığı siz yapmadınız kardeşlerim. Bunun kusuru, günahı, vebali sizin üstünüzde değildir. Gelin bu büyük ayıbı, günahı, haksızlığı birlikte düzeltelim. Benim hiç kuşkum yok. 23 Haziran'da, her siyasi inanıştan tüm İstanbullular bu şehrin geleceği için, akıllarının ve kalplerinin gösterdiği yoldan gidecek ve mutlaka vicdanlarının sesini dinleyeceklerdir."

"İBB'Yİ 16 MİLYON İSTANBULLUNUN HİZMETKARI YAPACAĞIZ" "Hiç kuşkunuz olmasın, bu israf düzenini değiştireceğiz" diyen İmamoğlu, "İstanbul büyükşehir belediyesi yüzde 1'den bile küçük olan bu azınlığın değil, tüm İstanbulluların yararına çalışacak. Bizler halkız. İstanbul'un dört bir tarafında yaşayan, her yaştan, her inanıştan, her kökenden, her cinsiyetten çoğunluğuz. Bizler İstanbul ittifakıyız. AK Parti seçmeniyiz. MHP seçmeniyiz. CHP seçmeniyiz. İYİ Parti seçmeniyiz. HDP seçmeniyiz. Bizler Saadet Partisi seçmeniyiz. DSP, DYP, Anavatan ve Demokrat parti seçmeniyiz. Bizler bu şehirde yaşayan büyük çoğunluğuz. Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni 16 milyon İstanbullunun hizmetkarı yapacağız" şeklinde konuştu. “BİR AN ÖNCE YENİDEN İŞ BAŞI YAPMAK VE ÇALIŞMAK İSTİYORUM" 18 gün boyunca İstanbul'a hizmet ettiklerini belirten Ekrem İmamoğlu, “Sadece 18 günde bu israf düzenine dur demeye başladık. Suyun yönünü vatandaşa doğru çevirdik. Belediyenin kaynaklarını vatandaşa doğru akıtmaya başladık. Seçim öncesinde vadettiğimiz su indiriminin belediye meclisinden geçmesini sağladık. Bu sayede İstanbullu her aile yılda 540 lira tasarruf edecek. Öğrencilerin aylık ulaşım ücretinin 85 TL'den 40 TL'ye inmesini sağladık. Böylece iki çocuklu her ailemiz, yılda 1080 lira tasarruf edecek. 19 Mayıs'ta kitle ulaşım araçlarının tüm İstanbullulara ücretsiz hizmet etmesini sağladık. Sadece 18 günde bunları başardık. Siz bir de 5 yılda yapabileceklerimizi düşünün. Ben bunları düşündükçe içim içime sığmıyor, bir an önce yeniden iş başı yapmak ve çalışmak istiyorum" şeklinde konuştu.

“İNANDIKÇA UMUDUM YENİDEN YEŞERİYOR" “İstanbul'un yeni yol haritasında önceliğimiz kent yoksulluğuyla mücadele olacak" diyen İmamoğlu, “Bunun için kaynaklarımız var. Bunun için hazırlıklarımız tamam. Yapacağımız tasarruflarla İstanbullunun önemli ihtiyaçlarını rahat rahat karşılayacağız. Gelir ve gider bütçemizi akılcı ve etkili politikalarla yönetecek, yılda 5 milyarlık yeni kaynağı İstanbul büyükşehir belediyesine kazandıracağız. Aile geçim destek paketlerimizle ihtiyacı olan ailelerimize yılda 6 bin ila 13 bin lira arası yardımda bulunacağız" diye konuştu. “BU ŞEHRİN AİLELERİNE, YERİNDE VE SÜREKLİ HİZMET SUNACAĞIM" İmamoğlu, “Ben İstanbul'un mahallelerinde dolaşırken, insanların gözlerinde karanlıkta parlayan milyonlarca yıldız görüyorum. Bu yüzden, bizim umudumuz hiç tükenmez. Göreceksiniz, ben İstanbul'da iktidar partisinin bugüne kadar yapamadıklarını yapacağım. Bu şehrin ailelerine, yerinde ve sürekli hizmet sunacağım. Onların umutlarını boşa çıkarmayacağım. Asla vazgeçmeyeceğim. Ne istiyorum biliyor musunuz kardeşlerim. Adil yönetilen ve herkese adil fırsatlar sunan, aileyi kalkındıran bir şehir ekonomisi istiyorum. İstanbul yeniden yeşil bir şehir olsun, çocuklarımız sokağa çıkabilsin istiyorum. Şehrimizde yaşayan herkesin yeteneğini açığa çıkaracak yaratıcı bir İstanbul olsun istiyorum. Sadece Beşiktaş veya Kadıköy değil; Sultanbeyli'deki, Bağcılar'daki aileler de güçlensin istiyorum. Bu hayalleri gerçekleştirebilir miyiz? Evet, kesinlikle gerçekleştirebiliriz. Buna inanın. Yeter ki hep birlikte bu amaçlar için bir seferberlik başlatabilelim. Bir eğitim seferberliği, bir kalkınma seferberliği, bir üretim seferberliği başlatabilelim. Ama her şeyden önce bir demokrasi seferberliği başlatabilelim. Biz 16 milyon İstanbullu olarak bu hedefleri gerçekleştirecek güce, yeteneğe, kaynaklara ve inanca sahibiz" dedi. "Ben sadece İstanbul'un belediye başkanı olmayacağım. Ben mahallenin abisi, kardeşi, ailelerin evladı olacağım" diyen İmamoğlu, "Çocukların hamisi olup onların önünü açacağım. Ve en sonunda değerli kardeşlerim, her şey çok güzel olacak. İçinizi ferah tutun; umutla ve sevgiyle biz bu seçimi yine kazanacağız" şeklinde konuştu.

"BİZE YAPILANLARI ANLATACAĞIZ" İmamoğlu, “Kampanyamız boyunca bu anlayış içerisinde olacağız. Siyasete yepyeni bir hava, yepyeni bir ruh getireceğiz. Kapı kapı, sokak sokak, semt semt gezeceğiz. Bize yapılanları anlatacağız. Kolumuzu kanadımızı bu şehirdeki kardeşlerimize açacağız. Onları kucaklayacağız. İstanbul'da insanlar bir birine selam vermeye başlasın bakın ekonomi nasıl düzelecek. Yalanlara, kışkırtmalara kapılmayın. Bunlara gülüp geçin. Bu şehrin bu ülkenin gerçek sahibi sizlersiniz. Sakın korkmayın, sakın endişelenmeyin, sakın susmayın diyeceğiz. İstanbul'daki bu israf düzenin 16 milyon İstanbulluya tane tane en basit dille anlatacağız. Kimsenin bizi doğru yoldan, iyilikten, güzellikten ayırmasına fırsat tanımayacağız. Her türlü iftiraya, her türlü kışkırtmaya karşı soğuk kanlı, itidalli olacağız. Kavgayı bitiren olacağız" dedi “BİZ 16 MİLYON İSTANBULLU, 23 HAZİRAN'DA O EMANETİ GERİ ALMAYA GELİYORUZ" “İstanbullu eşit ve kaliteli hizmet bekliyor." diyen İmamoğlu şöyle devam etti: