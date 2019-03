Ekrem İmamoğlu seçime 1 hafta kala 'laf aramızda kalsın' dedi ve sonucu açıkladı

Günün ilk programında taksicilerle bir araya gelerek konuşma yapan İmamoğlu, “Uluslararası şebeke diye tariflediğimiz bu sistemi Türkiye’ye giriş sebebi, bu belgeyi bu arkadaşlara veren ulaştırma bakanlığı, bunu kendine dayanak olarak göstererek iş yapıyor. Bu sisteme evet diyen bunun önüne açan anlayış sizin işinizi çözemez. Ben taksicinin yanındayım. Ben bu şehrin bu ülkenin bir şekilde arkasından dolanarak gelen sistemin eksikliği varsa ki var. Ben onun karşısındayım, taksicinin yanındayım. Ben şu anda size gelip elimde olmayan yasal bir imkan yokken, onu iptal edeceğim, size de bunu vereceğim deme şansım yok, ama karşısındayım. Şu an mahkeme kararı devam ediyor, Al bir karar ona göre gereğini yapalım. Ben 1 Nisan’da desem ki size UBER’i yasaklayacağım, taksiyi yapacağım dersem yetkim yok ki, ben bu şehir taksici esnafının yanındayım. Sizinle beraber ortak çözüm bulma adına çaba göstereceğim” diye konuştu.

"SEÇİM GÜNÜ BİN 919 OKULDA 2 BİN 150 GÖNÜLLÜ ARKADAŞIMIZ GÖREV ALACAK"

Taksicilerle buluşmanın ardından Beşiktaş’ta sandıkta görev alacak gönüllüler buluşmasında konuşan İmamoğlu, "Sandıkta görev alacak kişilere tavsiyelerde bulunan İmamoğlu, “Bu sefer yenilik yaptık ve gönüllülerimizle bize gönüllü olarak başvuran İstanbullu hemşehrilerimizle her okulda ayrı bir görevli tesis ettik. Bu arkadaşlarımız okul sorumlusu arkadaşlarımızla beraber çalışacaklar. Sadece büyükşehir belediye başkan oylarını ayrıca kurduğumuz bir merkeze online olarak gönderecekler. Bizim sistemimizde büyükşehir belediye başkanı oylamasını sonucu hızlı ve pratik bir şekilde elde etmiş olacağız. Telaşım var ya acelemiz var ya bir an önce öğrenmek istiyorum. Bin 919 okulda şu an itibariyle 2 bin 150 gönüllü arkadaşımız görev almış durumda. Çok teşekkür ediyorum. Dolayısıyla yol arkadaşıyız, yoldaşız, yani kol kola olacağız, o gün sorunları bir arada çözeceğiz, o gün sistemli bir şekilde oy sonuçlarını merkeze göndereceğiz” diye konuştu.