EKREM İMAMOĞLU SELİN VURDUĞU ÜSKÜDAR'I ZİYARET ETTİ

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-Murat KORKMAZ-STANBUL-DHA

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, selin vurduğu Üsküdar Meydan ve Üsküdar Bosna Bulvarı Göktürk sokağı ziyaret etti. Ekrem İmamoğlu, sel nedeniyle çöken sokaktaki çalışmaları inceledi, yetkililerden bilgi aldı. Gazetecilerin yağmur öncesi yolda toprak bulunduğun yönündeki sorusu üzerine Ekrem İmamoğlu, "Burada kullanılan stabilize yapılmış" dedi. Kendisine eşlik eden İBB yetkilileri de, İmamoğlu'na yol yapım çalışması nedeniyle sokağa bayramdan önce stabilize işlemi yapıldığını aktardı. Ekrem İmamoğlu daha sonra çalışmaları sürdüren görevlilerle bir süre sohbet etti.

İmamoğlu daha sonra Üsküdar Meyda'a gitti. Burada, yağmurdan etkilenen sahilin son durumu hakkında yetkilierden bilgi aldı. Meydanda kazı çalışması yapılan alanda da inceleme yapan İmamoğlu daha sonra Üsküdar’dan ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

----------------------

- İmamoğlu'nun açıklamaları

- İmamoğlu'nun incelemeleri

- Üsküdar meydan adan görüntü

- Yetkililerden bilgi laması

- Harita üzerinden verilen bilgiyi dinlemesi

- Kazı yapılan alanda inceleme yapması

- Esnafla selamlaşması

- Fotoğraf çektirmesi

- Genel ve detay görünütler

