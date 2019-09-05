Ekrem İmamoğlu 'sergileyeceğiz' demişti! O araçlar Yenikapı'ya getirildi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti döneminde ihtiyaç fazlası olarak kiralanan yüzlerce aracın olduğunu ve bu araçları sergileyeceğini belirterek "Ben, bir arada görmeyi severim. Parça parça uğraşamıyorum. Bir araya toplayıp bakacağız" demişti.

Dün gece saatlerinde İmamoğlu'nun 'israf' diyerek nitelendirdiği araçların Yenikapı Meydanı'na getirildiği iddia edildi.

Sosyal meyda hesabından haberlerleri doğrulayan CHP Burdur Milletvekili ve Genel Başkan Danışmanı Mehmet Göker, fotoğrafları “İstanbulluların vergileriyle İBB de kullanın makam araçları Yenikapı’da sergilenmeye başladı..Sergilen yağmanın,talanın fotoğrafıdır” ifadeleriyle paylaştı.



