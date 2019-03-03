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Ekrem İmamoğlu, Şişli'de konuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2019 19:38 | Son Güncelleme

 CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Şişli'de seçim çalışmalarına devam etti.    CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Şişli'deki Cemil Candaş Kültür Merkezi'nde Mahalle Birlikleri toplantısına katıldı.

Harun UYANIK/İSTANBUL, (DHA) CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Şişli'de seçim çalışmalarına devam etti.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Şişli'deki Cemil Candaş Kültür Merkezi'nde Mahalle Birlikleri toplantısına katıldı. Burada yaptığı konuşmada İstanbul'da yarım kalan projeler olduğunu söyleyerek, “Bu konu da çok can sıkıcı. İnsanlar ciddi kaygı duyuyorlar. Artık 7-8-9 yıldır bekleyen ve insanların canını yakan projeler var. Bu konuda sözleşmeler yapılmış, imzalanmış, müteahhitler arasında. Burada da özellikle bu gerçekleşmeyen projelerin gerçekleşmesini sağlayacağız" dedi.

KENTSEL DÖNÜŞÜM FONU OLUŞTURMAYI DÜŞÜNÜYORUZ

Kentsel dönüşüm fonu oluşturmayı düşündüklerini belirten İmamoğlu, "Bu bizim için çok değerli bir kavram. Zira rantı yüksek alanlarda oluşturulacak olan projelerden elde edilecek artı kaynaklar rantı düşük olan ve insanlarımızın daha sıkıntılı olduğu, gelir seviyesinin düşük olduğu ortamlara aktarılacak. İstanbul'da bu güne kadar, İstanbul'un boş arazilerinde büyük binaların, o belki de çok çok büyük fiyatlara satılan konutların hiçbirisinden tek bir lirasından İstanbul'un faydalanamaması üzüntüsünü yaşıyorum. Artık bundan sonra rantı yüksek alanlarda üretilen rantın mutlaka toplumun ihtiyaç duyduğu noktalarda yine kentsel dönüşüme harcanacak bir fona dönüştürüleceğine size söz veriyorum" dedi.

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