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Ekrem İmamoğlu, 'söz verdiğimiz gibi' diyerek duyurdu: 13:00'te takip edebilirsiniz

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.07.2019 09:34 | Son Güncelleme

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart seçimlerinin ardından mazbatasını almasıyla birlikte Belediye Meclisi toplantılarını canlı yayınlamıştı. İmamoğlu, 23 Haziran seçimlerinin ardından bugün ilk kez toplanacak olan Meclis toplantısının da canlı yayınlanacağını duyurdu.

Ekrem İmamoğlu, 'söz verdiğimiz gibi' diyerek duyurdu: 13:00'te takip edebilirsiniz

23 Haziran seçimlerinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi bugün ilk kez toplanıyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaptığı paylaşımda, İBB Meclis toplantısının canlı yayınlanacağını duyurdu.

"İSTANBULLULAR ALINAN TÜM KARARLAR HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLABİLECEK"

İmamoğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Söz verdiğimiz gibi İBB Meclis toplantılarını canlı yayınlıyoruz. İstanbullular alınan tüm kararlar hakkında bilgi sahibi olabilecek. İlk toplantımızı 13.00'de sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz."

18 GÜNLÜK İBB BAŞKANLIĞI DÖNEMİNDE DE CANLI YAYINLANMIŞTI

31 Mart seçimlerinin ardından mazbatasını alan Ekrem İmamoğlu, 18 günlük başkanlık döneminde, Meclis toplantılarını canlı yayınlama geleneğini başlatmıştı.

VAATLERİN GÖRÜŞÜLDÜĞÜ OTURUMLAR BÜYÜK İLGİ GÖRMÜŞTÜ

O dönemde, özellikle dikkat çeken öğrencilere aylık akbil indirimi, milli ve resmi bayramlarda toplu ulaşımın ücretsiz olması, suda yüzde 40 indirim gibi vaatlerin görüşüldüğü ve tartışmaların yaşandığı toplantılar sırasında canlı yayınlar büyük ilgi görmüştü.


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