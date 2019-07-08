Ekrem İmamoğlu, 'söz verdiğimiz gibi' diyerek duyurdu: 13:00'te takip edebilirsiniz

23 Haziran seçimlerinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi bugün ilk kez toplanıyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaptığı paylaşımda, İBB Meclis toplantısının canlı yayınlanacağını duyurdu.

"İSTANBULLULAR ALINAN TÜM KARARLAR HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLABİLECEK"



İmamoğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Söz verdiğimiz gibi İBB Meclis toplantılarını canlı yayınlıyoruz. İstanbullular alınan tüm kararlar hakkında bilgi sahibi olabilecek. İlk toplantımızı 13.00'de sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz."

Söz verdiğimiz gibi İBB Meclis toplantılarını canlı yayınlıyoruz. İstanbullular alınan tüm kararlar hakkında bilgi sahibi olabilecek. İlk toplantımızı 13.00'de sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. #YeniBirBaşlangıç pic.twitter.com/JvljTI6t0M — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) 8 Temmuz 2019

18 GÜNLÜK İBB BAŞKANLIĞI DÖNEMİNDE DE CANLI YAYINLANMIŞTI



31 Mart seçimlerinin ardından mazbatasını alan Ekrem İmamoğlu, 18 günlük başkanlık döneminde, Meclis toplantılarını canlı yayınlama geleneğini başlatmıştı.

VAATLERİN GÖRÜŞÜLDÜĞÜ OTURUMLAR BÜYÜK İLGİ GÖRMÜŞTÜ



O dönemde, özellikle dikkat çeken öğrencilere aylık akbil indirimi, milli ve resmi bayramlarda toplu ulaşımın ücretsiz olması, suda yüzde 40 indirim gibi vaatlerin görüşüldüğü ve tartışmaların yaşandığı toplantılar sırasında canlı yayınlar büyük ilgi görmüştü.



