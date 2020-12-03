Ekrem İmamoğlu suikast iddialarını doğruladı: ‘Yalnız berbere gitme’ dediler

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik terör örgütü IŞİD'in Türkiye'deki militanlarının suikast hazırlığında olduğuna yönelik ihbar geldiği iddiası gündem oldu.

EGM YALANLADI

Söz konusu iddialar sosyal medyada olay yaratırken, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Ekrem İmamoğlu'na suikast girişimi veya bir suikastçinin yakalanması şeklindeki bilgilerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

BAKAN SOYLU: SÖZ KONUSU DEĞİL

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da iddiaları yalanlayarak "Böyle bir suikast girişimi söz konusu değildir. Yakalanan kimse söz konusu değildir. Bizim Orhan Miroğlu, Türkiye'de en çok tehdit alan kişilerden biridir. Hiç duydunuz mu? Sürekli PKK'nın tehdidindedir. Bu tehditler her zaman vardır. Bunların kamuoyuyla ve medyayla paylaşılmamasını tercih ederiz. Terör örgütlerinin bir hedefleri daha vardır kendilerinden söz ettirmek." ifadelerini kullandı.

Sözcü Gazetesi'nden İsmail Saymaz'a konuşan İBB Başkanı İmamoğlu ise söz konusu iddiaları doğruladı.

İMAMOĞLU: 'YALNIZ BERBERE GİTME' DEDİLER

Çevresindeki ekipler tarafından 'Yalnız berbere gitme' gibi uyarılar almaya başladığında durumu fark ettiğini belirten İmamoğlu, görevlilerin suikast ihbarı olduğunu öğrendiğini söyledi. Gerekli tedbirlerin alınmasıyla programına devam ettiğini vurgulayan İmamoğlu "Evet, böyle bir yazı geldi. Ben yazıyı gördüm." dedi.

