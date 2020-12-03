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Ekrem İmamoğlu suikast iddialarını doğruladı: ‘Yalnız berbere gitme’ dediler

03.12.2020 08:01 | Son Güncelleme:
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Ekrem İmamoğlu suikast iddialarını doğruladı: ‘Yalnız berbere gitme’ dediler

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik 'suikast' iddiası gündem yarattı. İçişleri Bakanı Soylu "Böyle bir suikast girişimi söz konusu değildir" derken, İmamoğlu'ndan ise çarpıcı açıklamalar geldi. İmamoğlu, çevresindeki ekipler tarafından 'Yalnız berbere gitme' gibi uyarılar almaya başladığında durumu fark ettiğini belirterek "Evet, böyle bir yazı geldi. Ben yazıyı gördüm." dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik terör örgütü IŞİD'in Türkiye'deki militanlarının suikast hazırlığında olduğuna yönelik ihbar geldiği iddiası gündem oldu.

EGM YALANLADI

Söz konusu iddialar sosyal medyada olay yaratırken, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Ekrem İmamoğlu'na suikast girişimi veya bir suikastçinin yakalanması şeklindeki bilgilerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

BAKAN SOYLU: SÖZ KONUSU DEĞİL

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da iddiaları yalanlayarak "Böyle bir suikast girişimi söz konusu değildir. Yakalanan kimse söz konusu değildir. Bizim Orhan Miroğlu, Türkiye'de en çok tehdit alan kişilerden biridir. Hiç duydunuz mu? Sürekli PKK'nın tehdidindedir. Bu tehditler her zaman vardır. Bunların kamuoyuyla ve medyayla paylaşılmamasını tercih ederiz. Terör örgütlerinin bir hedefleri daha vardır kendilerinden söz ettirmek." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu'dan 'İmamoğlu'na suikast girişimi' iddiasıyla ilgili açıklamaBakan Soylu'dan 'İmamoğlu'na suikast girişimi' iddiasıyla ilgili açıklama

Sözcü Gazetesi'nden İsmail Saymaz'a konuşan İBB Başkanı İmamoğlu ise söz konusu iddiaları doğruladı.

İMAMOĞLU: 'YALNIZ BERBERE GİTME' DEDİLER

Çevresindeki ekipler tarafından 'Yalnız berbere gitme' gibi uyarılar almaya başladığında durumu fark ettiğini belirten İmamoğlu, görevlilerin suikast ihbarı olduğunu öğrendiğini söyledi. Gerekli tedbirlerin alınmasıyla programına devam ettiğini vurgulayan İmamoğlu "Evet, böyle bir yazı geldi. Ben yazıyı gördüm." dedi.

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İmamoğlu'na suikast iddiasıyla ilgili Soylu'dan ilk açıklamaİmamoğlu'na suikast iddiasıyla ilgili Soylu'dan ilk açıklama

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