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EKREM İMAMOĞLU SULTANBEYLİ'DE

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 16:32 | Son Güncelleme

  -  Bir esnaf İmamoğlu'na kayısı ve kayısı çekirdeği ikram ederek "Bu kayısıdan rahmetli Turgut Özal 2 tane yedi, cumhurbaşkanı oldu.

- Bir esnaf İmamoğlu'na kayısı ve kayısı çekirdeği ikram ederek "Bu kayısıdan rahmetli Turgut Özal 2 tane yedi, cumhurbaşkanı oldu. Rahmetli İsmet İnönü 3 tane yedi cumhurbaşkanı oldu" dedi.
- Bunun üzerine İmamoğlu, "O zaman 2-3 tane daha yiyeyim" diyerek kayısı yedi.

Haber-Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmalarını Sultanbeyli'de sürdürüyor. İmamoğlu'na CHP Sultanbeyli Belediye Başkan adayı Ayhan Koç eşlik etti. İmamoğlu, Sultanbeyli'de oto sanayi esnafını ziyaret etti.

"BU KAYISIDAN RAHMETLİ TURGUT ÖZAL, 2 TANE YEDİ, CUMHURBAŞKANI OLDU"
İmamoğlu, kendisiyle "selfie" yapmaya çalışan bir esnafa, "Hep kendini çekiyorsun. Ver bana, ben çekeyim" diyerek yardımcı oldu. Başka bir esnaf, "İSPARK zarar ediyormuş, bir el atın" deyince, İmamoğlu, "İSPARK'ın zarar etme şansı yok. 100 bin araçlık otoparklar yapacağız. Aracını otoparka bırakan vatandaşımıza, ertesi gün kullanmak üzere ücretsiz toplu taşıma kartı vereceğiz. İSPARK, kendi sokağına park edenden para almayacak. İyi çalıştık bu konuda" yanıtını verdi.
Ali Dündar isimli bir esnaf da İmamoğlu'na kayısı ve kayısı çekirdeği ikram ederek, Malatyalı olduğunu belirtti. Dündar, "Bu kayısıdan rahmetli Turgut Özal 2 tane yedi, cumhurbaşkanı oldu. Rahmetli İsmet İnönü 3 tane yedi cumhurbaşkanı oldu" dedi. Bunun üzerine İmamoğlu, "O zaman 2-3 tane daha yiyeyim" diyerek kayısı yedi.

"OY OLMASA KUCAKLAMAZSIN"
İmamoğlu'nun esnafı ziyareti sırasında yanına gelen bir kişi, "Bir yeri kazanmak istediğinizde çıkıp sokakları geziyorsunuz ama ben doğulu, Kürt bir vatandaş olarak şunu söylüyorum, 'CHP, Atatürk öldükten sonra doğuyu terk etti. Ben bu şikayetimi Cumhurbaşkanına anlatsaydım en azından yüreğimi okşardı. Çocuğumu iki hafta önce kaybettim" dedi.
Bir diğer kişi ise, "AK Parti olmasa siz burada böyle dolaşabilir misiniz? Adın da güzel İmamoğlu, ne işin var CHP'nin peşin" dedi. İmamoğlu, bunu üzerine "Elimi tut" diyerek, bu kişiyle tokalaştı ve öptü. "Oy olmasa kucaklamazsın" sözleri üzerine İmamoğlu, "Oy verme gel kucakla" dedi.

Görüntü Dökümü:
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- İmamoğlu'nun selfi çekmesi
- İmamoğlu'nun bir kişi ile sohbeti
- İmamoğlu'na kayısı ikramı
- İmamoğlu'nun kayısı yemesi
- İmamoğlu'nun iki kişi ile sohbeti
- Detaylar

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