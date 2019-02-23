EKREM İMAMOĞLU SULTANBEYLİ'DE

- Bir esnaf İmamoğlu'na kayısı ve kayısı çekirdeği ikram ederek "Bu kayısıdan rahmetli Turgut Özal 2 tane yedi, cumhurbaşkanı oldu. Rahmetli İsmet İnönü 3 tane yedi cumhurbaşkanı oldu" dedi.

- Bunun üzerine İmamoğlu, "O zaman 2-3 tane daha yiyeyim" diyerek kayısı yedi.

Haber-Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmalarını Sultanbeyli'de sürdürüyor. İmamoğlu'na CHP Sultanbeyli Belediye Başkan adayı Ayhan Koç eşlik etti. İmamoğlu, Sultanbeyli'de oto sanayi esnafını ziyaret etti.

"BU KAYISIDAN RAHMETLİ TURGUT ÖZAL, 2 TANE YEDİ, CUMHURBAŞKANI OLDU"

İmamoğlu, kendisiyle "selfie" yapmaya çalışan bir esnafa, "Hep kendini çekiyorsun. Ver bana, ben çekeyim" diyerek yardımcı oldu. Başka bir esnaf, "İSPARK zarar ediyormuş, bir el atın" deyince, İmamoğlu, "İSPARK'ın zarar etme şansı yok. 100 bin araçlık otoparklar yapacağız. Aracını otoparka bırakan vatandaşımıza, ertesi gün kullanmak üzere ücretsiz toplu taşıma kartı vereceğiz. İSPARK, kendi sokağına park edenden para almayacak. İyi çalıştık bu konuda" yanıtını verdi.

Ali Dündar isimli bir esnaf da İmamoğlu'na kayısı ve kayısı çekirdeği ikram ederek, Malatyalı olduğunu belirtti. Dündar, "Bu kayısıdan rahmetli Turgut Özal 2 tane yedi, cumhurbaşkanı oldu. Rahmetli İsmet İnönü 3 tane yedi cumhurbaşkanı oldu" dedi. Bunun üzerine İmamoğlu, "O zaman 2-3 tane daha yiyeyim" diyerek kayısı yedi.