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  4. Ekrem İmamoğlu tarihi konağı kendisi için köşke mi çevirdi? 200 milyon TL harcandı iddiası

Ekrem İmamoğlu tarihi konağı kendisi için köşke mi çevirdi? 200 milyon TL harcandı iddiası

10.01.2022 20:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinde (İBB) konuşan AK Partili Meclis üyesi Hüseyin Coşgun, Rumelihisarı'nda "Hisar Üstü Konağı" olarak bilinen yapının, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için amacı dışında kullanılarak köşke çevrildiğini söyledi. Coşkun, "Hisar Üstü Konağı olarak bilinen koruma altındaki konağın, başkanlık köşküne dönüştürülmek için bütün restorasyon ve renovasyona toplam 200 milyonu aşan bir harcama yapıldığı doğru mudur?" sorusunu yöneltti.

Ekrem İmamoğlu tarihi konağı kendisi için köşke mi çevirdi? 200 milyon TL harcandı iddiası

Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezinde Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında toplanan Mecliste, Rumelihisarı’nda belediyeye ait tarihi yapının İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na konut yapılması ele alındı.

AK Partili Sarıyer Meclis Üyesi Hüseyin Coşgun, verdiği soru önergesine “Hisar Üstü Konağı” olarak bilinen yapının köşke çevrildiğini söyledi. İBB Başkanının, Florya’da kendisine tahsisli lojman yerine Boğaz’da müze vasıflı bir yapıyı amacı dışında ailesinin ve kendisinin kullanımına açtığını ifade eden Coşkun, koruma altındaki kültür varlığının tamir ve tadilatının Anıtlar Kurulunun denetimine tabi olduğunu dile getirdi.

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200 MİLYON TL HARCAMA YAPILDI İDDİASI

Yapının ikametgaha dönüştürülmesi aşamasında yapılan harcamalara ilişkin sorular da soran Coşgun, şunları kaydetti:

"Hisar Üstü Konağı olarak bilinen koruma altındaki konağın, başkanlık köşküne dönüştürülmek için bütün restorasyon ve renovasyona toplam 200 milyonu aşan bir harcama yapıldığı doğru mudur? Toplamda söz konusu Boğaz’a nazır köşk için ne kadar masrafı yapılmıştır? Restorasyon ve renovasyon yapılması için ilgili koruma kurullarından ruhsat ve izin alınmış mıdır? Alınmışsa, bu ruhsatın tarih ve numarası nedir? Yüksek bedeller harcanarak ikamet amaçlı köşke çevrilen bu taşınmaz için, kamulaştırma amacı dışında kullanıldığı gerekçesi ile iade davası açılması halinde İBB başkanının buna karşı yaklaşımı ne olacaktır?"

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"CANHIRAŞ BİR ŞEKİLDE SAVUNUYORLAR"

Soru önergesi sonrası tartışmalar yaşanırken MHP Grup Başkanvekili Volkan Yılmaz, yapılan harcamaların tasarruf çağrılarıyla tezat oluşturduğunu ifade etti.

Yılmaz, "Her fırsatta tasarruf denilirken kendinize, ailenize, böyle bir yer yapmayı kendisini sosyal demokrat olarak gören arkadaşların savunmayacağını düşünüyordum. Ancak buradaki tavırlardan görüyorum ki canhıraş bir şekilde savunuyorlar." dedi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Yav siz neyin kafasını yaşıyorsunuz? Ankaradaki sarayın maliyeti ne kadarmış bir araştırın. Günlük gideri ne kadarmış bi bakın. Reisinize sorsanıza maçanız yiyiyorsa. Utanmadan tasarruftan bahsediyorlar.
Vilları ellerinden aldı ya kuduruyorlar napsın lar yazık..
Bukadar çekememezlik,kabullenemeyen hayret.Halk nezdinde bu kin hala neden sürüyor sorulara.Artık bu sayede Tüm Türkiye İstanbulu aldığı muhteşem hizmetleri ve İmamoğlunun büyüklüğünü,sevildiğini gördü.Örnek bile asnlar vardır.Yıllardır İstanbullunun gelirlerini değişik kanallarla başka topluluklara,cemiyette vs.taşinırken ses çıkarmayan gidiyor ne olacağını bilmediği halde dedi kodu yapıyor.Gönul isterki IBSB lojmanı olsun.Dünyada sayılı bir şehir.

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