Ekrem İmamoğlu Times'a konuştu: Türkiye hâlâ bir demokrasi ancak mücadele ve çalışma gerektiriyor

Gazetenin muhabiri Hannah Lucinda Smith'e verdiği röportajda yeni seçimlerin yapılacağı 23 Haziran'dan önce İstanbul'un her semtini tek tek gezeceğini söyleyen İmamoğlu, "Son seçimlerden daha iyi hazırlanıyoruz" diye konuştu.

CHP adayının 19 gün görevde kaldığını hatırlatan gazete, İmamoğlu'nun YSK'nın kararıyla 'şoke olduğunu' söylediğini de yazdı.

İmamoğlu, "İnsanlar bu kararın çıkmaması için dua ediyordu ama hazırlıklıyız. Demokrasi mücadelemize başlayabilmemiz için umut yaratmaya çalıştım" dedi.

İngiltere merkezli gazete, 80 bin kişinin 23 Haziran seçimlerinde CHP adına müşahit olma talebiyle gönüllü olduğunu da yazdı.

İmamoğlu gazeteye verdiği röportajda, "Seçim günü binlerce üyemiz görevde olacak" dedi. "Türkiye hâlâ bir demokrasi ancak mücadele ve çalışma gerektiriyor. İnsanlardaki bu olağanüstü inancı görüyorum; ben onların sadece yüzüyüm ve sesiyim" dedi.

Gözlemcilerin son yıllarda Türkiye'nin seçim süreçlerindeki sakatlıklara dikkat çektiği belirtilen haberde, "Muhalefet partileri artık neredeyse tamamen, cumhurbaşkanına bağlı iş insanlarının sahip olduğu basın-yayın kuruluşlarının hakim olduğu medyadan dışlanmış durumdalar" denildi.

Haberde, Anadolu Ajansı'nın geçen ay Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlandığı ve seçim sonuçlarını vermeye tek yetkili kurum olduğu da hatırlatıldı.

