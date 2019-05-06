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Ekrem İmamoğlu: "Umudunuzu yitirmeyin"

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.05.2019 21:39 | Son Güncelleme

Sultanbeyli’de iftarda bir vatandaşın evine misafir olan Ekrem İmamoğlu, "Umudunuzu yitirmeyin, her şey çok güzel olacak" dedi.İstanbul’da seçimlerde belediye başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, iftarda Sultanbeyli’de bir ailenin evine konuk oldu.

Sultanbeyli’de iftarda bir vatandaşın evine misafir olan Ekrem İmamoğlu, "Umudunuzu yitirmeyin, her şey çok güzel olacak" dedi.
İstanbul’da seçimlerde belediye başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, iftarda Sultanbeyli’de bir ailenin evine konuk oldu. Aileyle beraber iftarını yapan İmamoğlu, evden ayrılarak aracına bindiği sırada Yüksek Seçim Kurulunun İstanbul’da seçimin yenilenmesi kararıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kararla ilgili konuşan İmamoğlu, "Umudunuzu yitirmeyin, her şey çok güzel olacak. Hiç endişe etmeyin" dedi.

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