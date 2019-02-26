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EKREM İMAMOĞLU ÜSKÜDAR'DA

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 13:53 | Son Güncelleme

  CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmalarına Üsküdar'da devam etti.

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL,(DHA)
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmalarına Üsküdar'da devam etti. İmamoğlu ilk önce Beşiktaş İskelesi'ne gelerek Üsküdar'a geçmek için tekneye bindi. Teknenin kaptan köşküne çıkan İmamoğlu, burada basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Deniz ulaşımının şehir içindeki payın, yüzde 2'lerden yüzde 10'lara çıkaracaklarını söyledi.
Tekne yolculuğunun ardından Üsküdar'a ulaşan İmamoğlu, burada kemençe ile karşılandı. Üsküdar Meydanı'nda vatandaşlarla buluşan İmamoğlu, fotoğraf çektirdi. Meydandaki bir büfeye giden İmamoğlu'na, bir esnaf sosisli sandviç ikram etmek istedi. Büfeci, "Amerikan salatası ister misiniz" diye sorunca, İmamoğlu "Ne işim var Amerikanla." diyerek espri yaptı.

"ANKET SONUÇLARI YÜZÜMDE"
Esnafın ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan İmamoğlu, daha sonra meydandaki çay bahçesinde oturdu. İmamoğlu burada soruları yanıtladı. İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Anketlere güvenim kalmadı" sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın güvenini sarsan, memnun etmeyen sonucu bilmiyorum. Biz, bize ulaşan anket sonuçlarına hem güven duyuyoruz hem de mutlu oluyoruz" yanıtını verdi. Anket sonucu vermeyeceğini belirten İmamoğlu, "Duyduğumuz güvenden ve memnuniyetten vatandaşlarımız anket sonuçlarını tahmin ediyordur. Vatandaş, yeni bir başlangıç istiyor. Yüzüme baktıkça anket sonuçlarını görecektir" yanıtını verdi.

Görüntü dökümü:
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-Vapura binmesi
-Vapurda sorulara cevap vermesi
-Esnaf ziyaret
-Sosisli sandviç yemesi
-Çay bahçesinde soruları cevaplaması

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