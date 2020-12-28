Ekrem İmamoğlu: Vatandaş evinin röntgeninin çekilmesini istemiyor

İzmit Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki KİPTAŞ ortaklığında İzmit’te yapılacak olan afet odaklı sosyal konut projesi Çınar Evleri'nin temeli bugün düzenlenen törenle atıldı. Törene TBMM Başkanvekili Haydar Akar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt ve davetliler katıldı. Toplam 143 konut ve 5 ticari birimden oluşan proje içerisinde 37 adet 87 metrekare 2 artı 1 daire, 66 adet 93 metrekare 2 artı 1 daire, 40 adet 144 metrekare 3 artı 1 daire bulunuyor. Peşin 274 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulan daireler için, asgari peşinat tutarı 27 bin 405 TL'den başlayacak.

'GÜÇLÜ BİR BİRLİKTELİĞİN TEMELİNİ ATIYORUZ'

Törende konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Bugün KİPTAŞ İzmit Çınar Evler Projesi’nin temelini atıyoruz. Mutlu ve gururluyuz. Ekrem Başkanımız İzmit’e ağabeylik yaptı. Bu birliktelik bizim için çok önemli. Burada sadece ev projesinin temelini atmıyoruz aslında, burada İzmit ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasında güçlü bir birlikteliğin temelini atıyoruz. Başkanımız İzmit’i, Kocaeli’yi çok seviyor. Çınar Evler Projesi afet odaklı yeni bir anlayışla inşa edilen bir konut projesi. Biz burada aslında bir örnek oluşturuyoruz. Asgari ücretin altında bir ücretle ödeme yapılacak. Peşinat olarak 27 bin lira belirlendi. Orta ve alt gelirli vatandaşlarımızın alabileceği önemli bir proje. İnsanlarımız burada ev sahibi olacaklar. Projemiz hayırlı olsun" dedi.