Ekrem İmamoğlu ve Ahmet Davutoğlu'ndan yerli otomobil paylaşımları!

Türkiye'nin merakla beklediği yerli otomobil muhteşem bir törenle tanıtıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla TOGG 2022, Türkiye'nin otomobili tanıtımı yapıldı.

Tanıtımın ardından yerli otomobil sosyal medyada en çok konuşulan konu oldu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da sosyal medya hesaplarından yerli otomobile ilişkin mesajlar paylaştı.

İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Akıl ve bilimi barındıran her adımda varız. Türkiye'nin yerli otomobil girişimi ile gurur duyuyoruz. Elektrikli üretimi desteklemek için, İBB olarak çok güçlü bir siparişle yerli otomobilimize destek olacağız. Emeği geçen herkese ülkem adına teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Akıl ve bilimi barındıran her adımda varız. Türkiye’nin yerli otomobil girişimi ile gurur duyuyoruz. Elektrikli üretimi desteklemek için, İBB olarak çok güçlü bir siparişle yerli otomobilimize destek olacağız. Emeği geçen herkese ülkem adına teşekkür ederim.

#TürkiyeninOtomobili pic.twitter.com/FVVM0ablR9 — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) December 27, 2019

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da bugün tanıtımı yapılan yerli otomobil ile ilgili paylaşım yaptı. Davutoğlu, "Hayırlı uğurlu olsun. Düşünen, emek veren herkesi tebrik ediyorum. İnşallah ülkemizin yollarında görmek de nasip olur" dedi.

Hayırlı uğurlu olsun. Düşünen, emek veren herkesi tebrik ediyorum. İnşallah ülkemizin yollarında görmek de nasip olur. #TOGG pic.twitter.com/hCIoa2uNXS — Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) December 27, 2019



