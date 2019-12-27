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  4. Ekrem İmamoğlu ve Ahmet Davutoğlu'ndan yerli otomobil paylaşımları!

Ekrem İmamoğlu ve Ahmet Davutoğlu'ndan yerli otomobil paylaşımları!

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 20:07 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bugün tanıtılan yerli otomobile ilişkin mesajlar paylaştı. İmamoğlu mesajında "Elektrikli üretimi desteklemek için, İBB olarak çok güçlü bir siparişle yerli otomobilimize destek olacağız. Emeği geçen herkese ülkem adına teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu ve Ahmet Davutoğlu'ndan yerli otomobil paylaşımları!

Türkiye'nin merakla beklediği yerli otomobil muhteşem bir törenle tanıtıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla TOGG 2022, Türkiye'nin otomobili tanıtımı yapıldı.

Tanıtımın ardından yerli otomobil sosyal medyada en çok konuşulan konu oldu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da sosyal medya hesaplarından yerli otomobile ilişkin mesajlar paylaştı.

İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Akıl ve bilimi barındıran her adımda varız. Türkiye'nin yerli otomobil girişimi ile gurur duyuyoruz. Elektrikli üretimi desteklemek için, İBB olarak çok güçlü bir siparişle yerli otomobilimize destek olacağız. Emeği geçen herkese ülkem adına teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da bugün tanıtımı yapılan yerli otomobil ile ilgili paylaşım yaptı. Davutoğlu, "Hayırlı uğurlu olsun. Düşünen, emek veren herkesi tebrik ediyorum. İnşallah ülkemizin yollarında görmek de nasip olur" dedi.


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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Adam gibi adamsın NOKTA
ha şöyle olun canımı yiyin köstek olmayın destek olun ya afferim
Ekrem başkanımızdaki asalete bakın... Geleceğin Cumhurbaşkanı.
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