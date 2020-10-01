Ekrem İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu hakkındaki davada yeni gelişme

Sanık Hasan İmamoğlu ’nun avukatı Ali Asker Kazak da müştekilerin müdahillik sıfatlarının sona ermesi ve karara temyiz hakları bulunmadığından verilen beraat kararının kesinleşmiş olduğunu söyledi.

Dosyanın görüşü sorulması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmesini kararlaştıran heyet duruşmayı erteledi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar Ekrem İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu'nun, Beylikdüzü'nde yaptırdıkları siteden 2011'de 3 şikayetçinin inşaat aşamasındayken villa satın aldıkları belirtiliyor.

Şirketin kamuya açık internet sitesinde yer alan vaziyet planında, sitenin sosyal tesis binası, açık havuz, basketbol sahası, çocuk oyun alanları ve kapalı-açık otoparka sahip olduğunun belirtildiği, villaların da şikayetçilere bu şekilde pazarlanıp satıldığı anlatılan iddianamede, siteye özgülenen alandan 2 bin 943 metrekarelik bölümün işgal edildiğine dair tutanak düzenlendiği, bu alanın "yeşil bant" denilen kamusal alana ait olduğu kaydediliyor.

İddianamede, bu şekilde sanıkların yetkilisi oldukları şirketin faaliyeti kapsamında inşa edilen sitedeki villalar şikayetçilere satılırken, gerçekte ise kamuya ait alanın şikayetçiler tarafından satın alındığı aktarılan iddianamede, sanıkların, söz konusu şirketin internet sayfasında vaziyet planı yayımlamak ve sonrasında da bu alanın etrafını duvarla çevirip siteye dahilmiş görüntüsü oluşturmak suretiyle yaptıkları hileli davranışlarla şikayetçileri aldatıp onları zarara uğrattıkları, kendilerine ise yarar sağladıkları anlatılıyor.