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Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım bir arada!

SEÇİM HABERLERİ  | 17.04.2019 10:32 | Son Güncelleme

Turgut Özal'ı anma töreninde karşılaşan Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu tokalaştı. Tokalaşma sonrası Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Binali Yıldırım ile görüşmesine ilişkin İmamoğlu, "Yürüdüğünü görünce arabadan indim yanına gittim ve elini sıktım. Biraz daha duraksasaydı kucaklardım" dedi.

Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım bir arada!

8'inci Cumhurbaşkanı Özal için Anıt Mezar'da düzenlenen törene katılan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ayrılırken CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu mezara geldi. Bu sırada vatandaşlarla sohbet eden Yıldırım'ı gören İmamoğlu yanına gitti. İmamoğlu ile Binali Yıldırım tokalaştı.

Turgut Özal ile ilgili İmamoğlu, "Kısmet oldu, böyle bir gün çalışırken inşaatımızda bir seçim döneminde konvoyun önünde durdum. İlk karşılaşmamız öyle olmuştu. Trabzon’un sahilinde yüz yüze hatırlıyorum. Ruhu şad olsun. 12 Eylül sonrasında yeniden göreve gelme sürecinde mücadele etmiş birisi. Dünyaya farklı bir bakış açısı. Rahmetli Özal siyasetin paradigmalarını değiştiren farklı bir boyut kattı. Bugüne baktığımızda aslında ne yazık ki bazı benzer şeyler yaşıyoruz.Sanki terör bu ülkenin kaderiymiş gibi. Ben rahmetli Özal’ın manevi huzurunda bunu hatırlatmak istiyorum. Menderes’in ve Özal’ın temsilcisiyiz diyorlar. Kabul etmiyorum. Biz doğrularla yol yürümek zorundayız. Biz geçmişteki yanlışlarla değil, doğrularla bu ülkeye yön vermek zorundayız. Bugün bazı vesayetler üzerinden, baskı altında kurumlara yön vererek karar aldırma çabası var" dedi.

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"BİRAZ DAHA DURAKSASAYDI KUCAKLARDIM"

Binali Yıldırım ile tokalaşmasına ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, "Yürüdüğünü görünce arabadan indim yanına gittim ve elini sıktım. Biraz daha duraksasaydı kucaklardım. Çünkü milletin kucaklaşmaya ihtiyacı var. Ben zaman dilimini öğrenmeye çalıştım, geldim dua ettim. Bir yere giderken de Sayın Yıldırım, Sayın Cumhurbaşkanı olacakmış orada olacakmış diye düşünmem, hiç umursamam" ifadesini kullandı.

"HAZIRLANDIĞI ANDA MAZBATANIN ANLAMI KALMIYOR"

Maltepe'deki oy sayım sürecine ilişkin konuşan İmamoğlu, "Sürecin yasal işleyişi belli, İstanbul'un sayım tutanağı hazırlanacak. Hazırlandığı anda mazbatanın bir anlamı kalmıyor. Nikah kıyıldı, nikah defteri mazbata. O birleştirme tutanağıdır. Tutanak tutulduğu an biz görevimizi almışızdır." dedi.

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