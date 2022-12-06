Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş bir araya geldi

Belediyecilik çalışmaları kapsamında Ankara'da önemli bir görüşme gerçekleştirildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ağırladı. İki isimde görüşmenin ardından sosyal medya hesaplarından peş peşe paylaşımlarda bulundu.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

İBB Başkanı İmamoğlu görüşmenin ardından, "Bugün Başkent’imizde, Ankara’mızın değerli başkanı @mansuryavas06

ile örnek belediyecilik uygulamaları, yerel yönetimler ve sosyal belediyecilik üzerine faydalı bir sohbet gerçekleştirdik. ABB ve İBB ortak çalışma kültüründen beslenerek büyümeye devam edecek." mesajını paylaştı.

Mansur Yavaş da aynı dakikalarda sosyal medya hesabından, "Bugün Başkent’imizde, İstanbul’umuzun değerli başkanı @ekrem_imamoglu ile örnek belediyecilik uygulamaları, yerel yönetimler ve sosyal belediyecilik üzerine faydalı bir sohbet gerçekleştirdik. ABB ve İBB ortak çalışma kültüründen beslenerek büyümeye devam edecek." paylaşımını yaptı.





