EKREM İMAMOĞLU:  YSK'DAN SON DERECE KARARLI BİR DURUŞ BEKLİYORUZ

"AKIL TUTULMASI YAŞIYORLAR" İmamoğlu, “16 milyon insan hizmet bekliyor. Şuan süreç o kadar sürüncemede ve belirsiz işletilmeye çalışılıyor ki, şehir buna üzülüyor. Herkes vicdanen süreci kabul etmiş durumda. YSK'yı zorda bırakacak bu tür eylemler, üzücü. YSK'dan son derece kararlı bir duruş bekliyoruz. Buna ilçelerde bazı zaafiyetler yaratılarak engel olunması gereken bir takım çalışmalara da müdahale etmesi lazım. En başta Büyükçekmece. Büyükçekmece konusu o kadar trajikomik bir kurum ki, devletin tüm kurumları teminat olmayı kabul etmiş seçim öncesi, listelerin yüzde yüz doğru olduğu konusunda. Tüm bakanlıklar, YSK böyle bir beyanda bulunmuşken, orada kapı kapı sürecin sorgulanması, 300 insanın aranması ki, orada AK Parti adına aday olmuş kişinin yakınında kim varsa çevresinde kim varsa taşıdığı ortada olan bir süreçte 300 - 500 kişi üzerinden beyanla, oradaki süreci kirletmeye çalışanlar, akıl tutulması yaşıyorlar. YSK'nın buna taviz vermesi ne de süre tanıması doğru" dedi.

"NEDEN BİTİRMEK İSTEMİYORSUNUZ? "

"Maltepe, yahu kardeşim bir ilçenin seçimi bitirilmez mi" diyen İmamoğlu, "İlçe Seçim Kurulu hakimi, kurul kuruyor, AK Parti veya MHP üye vermiyor. Ayıptır, neden bitirmek istemiyorsunuz. Niyetiniz ne. Komik bir durum yok. YSK, bunu birleştirerek neyi tartışacak. Değersiz buluyorsa, birleştirip reddecekse bilemem. Hukuki yönüne çok yorum yapamam. Ama vicdani olarak yorum yapabiliyorum. Burada bir şey arıyorlarsa yazık. YSK buna mahal vermemeli. Bu ülke adına büyük bir vazife üstlenmiş durumdalar" şeklinde konuştu.

“SESLERİNİN DAHA GÜR ÇIKMASINI İSTİYORUM"

İmamoğlu, Abdullah Gül'ün İstanbul seçimlerine ilişkin yapmış olduğu açıklamayla ilgili ise, “Bir önceki Cumhurbaşkanı'nın bu şekilde sürece dair yorum yapması sevindirici ama seslerinin daha gür çıkmasını istiyorum. Bu ses öyle yumuşak tonda olmamalı. Bu iş parti meselesi değil, bu meselesi Türk halkının geleceğe daha umutla bakma meselesidir" dedi.

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