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Ekrem İmamoğlu'dan Beylik Pazarı esnafına ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2019 14:19 | Son Güncelleme

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Beylik Pazarı'nı ziyareti etti

İSTANBUL (AA) - CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü'ndeki Beylik Pazarı esnafıyla bir araya geldi.

İmamoğlu, önceki dönem belediye başkanlığı yaptığı Beylikdüzü'nde Beylik Pazarı'nı ziyaret etti.

Pazardaki tezgahları gezen İmamoğlu, vatandaşların ve pazar esnafının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Burada vatandaşlara hitap eden İmamoğlu, "Hepinize teşekkür ediyorum. Burası benim evim. Hakkınızı helal edin. Göreceksiniz hizmetimin her anında size layık olacağım. Allah hepinizi korusun. Beni çok duygulandırıyorsunuz. Sevginize, yüreğinize sağlık. Her şey güzel olacak. Söz veriyorum, ilk Beylikdüzü'yle buluşacağım. Anlaşıldı, birbirimizi çok özledik." dedi.

İmamoğlu, daha sonra vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

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CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu Ekrem İmamoğlu

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