Ekrem İmamoğlu’na Berlin’de dostluk ödülü

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na, Berlin’de “Kybele” dostluk ödülü verildi.

Türk - Alman Dostluk Federasyonu (DTF) tarafından geleneksel olarak her sene verilen “Kybele” Türk Alman Dostluk Ödülleri, bu sene başkent Berlin’de sahiplerini buldu. Brensaal im alten Stadthaus’da gerçekleştirilen ödül törenine Almanya’nın eski Cumhurbaşkanlarından Christian Wulff onur konuğu olarak katıldı ve İmamoğlu’na ödülünü takdim etti. Wulff, İstanbul ve Berlin’in 30 senedir kardeş şehir statüsünde olduğunu ve bu iki harika şehir kadar dünyada birbirine bu kadar çok göç vermiş başka iki kardeş şehir bulunmadığını söyledi.

Ödülünü Wulff’un elinden alan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptığı konuşmada, öncelikle 30 sene önce iki şehir arasında kardeşlik imzasını atanlara teşekkür etti. 30 yıllık kardeşliği çok daha ileri taşımak istediklerini söyleyen İmamoğlu, “Bu kardeşliği artık çok daha etkili, çok daha hararetli yaşayacağımızı, hem İstanbul’a hem Berlin halkına ve elbette ki buradaki soydaşlarımıza müjdelemek istiyorum. Göreceksiniz çok coşkulu, iletişim gücü yüksek, aynı zamanda da bir o kadar faydalı bir dönemi İstanbul’a ve Berlin’e bay Müller ile birlikte yaşatacağız” dedi.

Ardından diğer ödüller sahiplerini buldu. Kybele onur ödüllerini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Berlin Eyalet Başbakanı ve Belediye Başkanı Michael Müller alırken, politika ödülü Yeşiller Partisi milletvekili Özcan Mutlu’ya, ekonomi ödülü AUDİ AG yöneticisi Bernd Martens’e, spor ödülü ise Türkgücü Münih futbol takımı yöneticisi Taşkın Akkay’a verildi.

Ekrem İmamoğlu ödül töreninden sonra Berlin temaslarını değerlendirdi. Bu ödülün kendisi için çok anlamlı olduğunu belirten İmamoğlu, “Biliyorsunuz Berlin’le 30 yıldır kardeş şehiriz ve bu kardeşliğin yanında çok anlamlı bir günde duvarın yıkılışının yıl dönümünde bir arada oluyoruz. Bu ödül töreni ve Türk Alman dostluğu ödülü benim için çok anlamlıydı. Elbette buraya gelmişken İstanbul ve diğer büyük şehirlerin daha iyi, daha verimli bir süreç elde etmesi adına Alman yetkililerle, iki bakanla olan görüşmemizle katkı sunma çabası içerisindeyiz. Bu çabamıza sadece Almanya’da değil, hangi ülkeye gidersek gidelim ülkemizin devletimizin ve şehirlerimizin daha etkin bir rol alabilmesi konusunda bütün faaliyetlerde bulunmaya çalışıyoruz. Umuyorum duvarın yıkılışının 30. yıl dönümü, hem ülkemizde, hem diğer ülkelerde ve tüm dünyada barışa, huzura, özgürlüğe ve demokrasiye katkı sunsun” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, ödül töreninden sonra “Merhaba Güzel Vatanım” filminin Berlin galasına katılmak üzere salondan ayrıldı.

Başkanlığını Cihan Sendan’ın yaptığı Türk - Alman Dostluk Federasyonu (DTF), kurulduğundan bu yana Alman Türk dostluğuna büyük katkılar sağlamakta. Federasyonun dağıttığı “Kybele” dostluk ödülleri, Münih Belediye Başkanı Christian Ude’nin himayesinde, geleneksel olarak her sene Türk Alman ilişkilerine katkıda bulunanlara veriliyor. Angela Merkel, Gerhard Schroeder, Christian Wulff, Süleyman Demirel, Mihriban Aliyeva, Fazıl Say, Mesut Yılmaz, Uğur Dündar, Orhan Pamuk gibi isimler de önceki yıllarda “Kybele” ödülüne layık görülmüştü.