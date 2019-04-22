HABER

Ekrem İmamoğlu'na Çin Başkonsolosundan ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 09:57 | Son Güncelleme

ÇİN Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tebrik ziyaretinde bulundu.  Ekrem İmamoğlu'na mazbatasını aldıktan sonra başkonsoloslar düzeyinde ilk tebrik ziyaretini Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei'den geldi.

Ekrem İmamoğlu'na Çin Başkonsolosundan ziyaret

Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ - İbrahim MAŞE/ İSTANBUL, (DHA) ÇİN Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tebrik ziyaretinde bulundu.

Ekrem İmamoğlu'na mazbatasını aldıktan sonra başkonsoloslar düzeyinde ilk tebrik ziyaretini Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei'den geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'de bulunan hizmet binasına gelen Cui Wei ve beraberindekileri İmamoğlu, makamında kabul etti. İstanbul ile Çin arasında çok sıcak ilişkilerin olduğunu söyleyen İmamoğlu, ilk ziyareti yaptıklarından dolayı heyete teşekkür etti.
Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei de, Çin ile Türkiye arasında, siyasi, ticaret, kültürel ve ekonomik ilişkilerin çok iyi ve önemli olduğunu belirterek İstanbul'un da bu ilişkiler içinde önemli bir yer tuttuğunu söyledi.
Daha sonra basına kapalı olarak devam eden ikilinin görüşmesi yaklaşık yarım saat sürdü.

(FOTOĞRAF)

Ekrem İmamoğlu'na Çin Başkonsolosundan ziyaretEkrem İmamoğlu'na Çin Başkonsolosundan ziyaretEkrem İmamoğlu'na Çin Başkonsolosundan ziyaretEkrem İmamoğlu'na Çin Başkonsolosundan ziyaret

PARTNER"Bir arkadaşım 'İrem’i o işe almayın' demiş...""Bir arkadaşım 'İrem’i o işe almayın' demiş..."
Çocuklar, Süper Çocuk Festivali’nde doyasıyla eğlendiÇocuklar, Süper Çocuk Festivali’nde doyasıyla eğlendi
Nisan ayında Şırnak beyaza büründüNisan ayında Şırnak beyaza büründü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

Altun: Devletimiz hesap soracaktır

Altun: Devletimiz hesap soracaktır

Survivor'da şıklık yarışı! Şarkı yarışmasını kim kazandı?

Survivor'da şıklık yarışı! Şarkı yarışmasını kim kazandı?

Behzat Ç. böyle geri dönüyor! İşte yeni sezondan ilk fragman

Behzat Ç. böyle geri dönüyor! İşte yeni sezondan ilk fragman

Şehit ailesi saldırı sonrası ilk kez konuştu!

Şehit ailesi saldırı sonrası ilk kez konuştu!

Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi yaşananları anlattı!

Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi yaşananları anlattı!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi yaşananları anlattı!

Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi yaşananları anlattı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

PKK'nın elebaşları para ve kadın yüzünden birbirine düştü

PKK'nın elebaşları para ve kadın yüzünden birbirine düştü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kılıçdaroğlu'na saldırıda yeni gelişme! Faillerden biri daha yakalandı

Kılıçdaroğlu'na saldırıda yeni gelişme! O da yakalandı

Son dakika: Çok sayıda astsubay hakkında gözaltı kararı

Son dakika: 50 astsubay hakkında gözaltı kararı

Muş'ta asansör boşluğuna düşen polis hayatını kaybetti

Muş'ta asansör boşluğuna düşen polis hayatını kaybetti

Acılı anne yürekleri dağladı! Kızının cansız bedeniyle karşılaşınca...

Acılı anne yürekleri dağladı! Kızının cesediyle karşılaşınca...

22 Nisan 2019’da TV’de bugün ne var? Tüm kanallar için TV yayın akışı

Tüm kanallar için TV yayın akışı

Doğaya atılan bozuk peynirler koyunları telef etti

Görünce şok oldular! 'Onlar da giderse biz ne yaparız?'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.