EKREM İMAMOĞLU'NA PARTİLİLERDEN TEBRİK

Haber: Gülseli KENARLI-Kamera: Güven USTA/İSTANBUL,(DHA)

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, partililer tarafından tebrik edildi.

Ekrem İmamoğlu, dün geceden bu yana 11. kez kameralar karşısında geçerek açıklama yaptı. İmamoğlu, "Şu anda kalan sandıklardaki toplam seçmen sayı 24 bin civarında. Yani artık bu işin matematiksel süreci sona ermiştir. YSK'nın girdiği sayılara göre konuşuyorum. Bence YSK'nın verilerini bütün ajanslar, bütün yayın kuruluşları paylaşabilir zira Türkiye'nin günün sonunda kararı verecek olan kurumunun sayılarını paylaşıyoruz. Bundan daha önemli bir kurum yok. Sonucu bildirecek olan YSK. Dolayısıyla bizim beyanımız değil bu. Ekranlar üzerinden fotokopisini alarak YSK'nın sayfasının görüntüsünü paylaştık" şeklinde konuştu.

"BURASI DİPSİZ KUYUYA DÖNER, BUNUN ALTINDAN KİMSE KALKAMAZ"

Ekrem İmamoğlu, "Bir tartışma konusunu açılmak isteniyor. 290 bin geçersiz oy olduğu ve sanki 'buradan bir şeyler çıkarılabilir mi?' diye bir arayış içindeler. Burası dipsiz kuyuya döner, bunun altından kimse kalkamaz. Geçersiz oy her seçimde vardır" şeklinde konuştu.