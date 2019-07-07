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Ekrem İmamoğlu’na “Sevgi, Barış ve Dostluk Ödülü”

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2019 00:00 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde düzenlenen 21.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde düzenlenen 21. Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali’nde bu yılki Sevgi, Barış ve Dostluk Ödülü İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verildi.
Kdz. Ereğli Belediyesi tarafından bu yıl 21’incisi düzenlenen Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali’nin ikinci gününde Sevgi, Barış ve Dostluk Ödülü, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verildi. Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık ve eşi Neriman Posbıyık ile birlikte sahneye çıkan İmamoğlu, "Sizinle şunu paylaşmak istiyorum. Dünyanın bana göre en kolay şeyi iyi cümleleri, iyi kelimeleri kurmak. Bir insanı yürekten kucaklayabilmek o insana güzel duygularını ifade edebilmek çok kolay. Ben kendi adıma siyaset yolunda yol yürürken, İstanbul’a aday olurken toplumun ihtiyaçlarını konuşma konusunda kendime söz verdim. Örneğin rakibimiz veya benimle mücadele edenler kim, hiç düşünmedim. İnsanımla konuşmak, hemşehrilerimle konuşmak, onların duygularına hitap etmek. Sorunlarını tespit etmek, sorunlarına çözüm olmak. Topluma moral vermek, tek kullandığım dil bu oldu. Bundan vazgeçmedim. Hayatım boyunca bu güzel dilden vazgeçmeyeceğim. Asla vazgeçmeyeceğim. Haktan, hukuktan ve adaletten asla vazgeçmeyeceğim. Şehrimize hizmet etmenin, 16 milyona hizmet etmenin aynı zamanda Türkiye’ye hizmet etmek olduğunu da biliyorum. Bunu başarmanın İstanbul’a ayağa kaldırmanın ve aynı zamanda Türkiye’nin de motivasyonu olduğunu biliyorum" diye konuştu.
İBB Başkanı İmamoğlu, ödülünün verilmesinin ardından sahneden ayrıldı.

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