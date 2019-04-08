HABER

Ekrem İmamoğlu'ndan açıklamalar

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 13:36 | Son Güncelleme

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "1 oyla da seçim kazanılır, örnekleri var" dedi.

İdris TİFTİKCİ - İbrahim MAŞE/İSTANBUL, (DHA) CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "1 oyla da seçim kazanılır, örnekleri var" dedi. Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ile Kartal Belediyesi'ni ziyaret etti. Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i tebrik eden İmamoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. "15 BİN OYUN BİRAZ ÜZERİNDE OLAN FARK VAR" İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya'ya gitmeden önce yaptığı açıklamaların sorulması üzerine "Şu anda 15 bin oyun biraz üzerinde olan fark var. 15 bin oy, çok değerli oydur. Her oy değerlidir, bir oy bile ki Sayın Bahçeli'nin 'Bir oyla bile seçim kazanılır, herkes takdir eder' sözünü hatırlatıyorum. Bence deneyimli bir siyasetçinin güzel bir sözü. Bir başka yönü de şu; madem bu sayıyı bu kadar yetersiz gören cümleleri kurabiliyorlar niçin o zaman 3 bin oyla ilk gece saat 22.00'de kutlama yaptılar ve sonra yanıldıklarını anladılar. Bunu da sorgulasınlar bari" dedi. "1 OYLA DA SEÇİM KAZANILIR, ÖRNEKLERİ VAR" "1 oyla da seçim kazanılır, örnekleri var" diyen Ekrem İmamoğlu, "Hatta buna dönük itirazlar olmasına rağmen, itirazları kabul etmeyip mazbatası verilen iller, ilçeler var. O bakımdan her oy değerlidir. Biz de bu seçimde en başta verdiğimiz sözün gereği, 'bir oya bile sıkıntı getirtmeyeceğiz' demiştik. Ne mutlu bize ki İstanbullunun bir oyuna bile sıkıntı getirtmeyecek tedbirler aldık. Ben her zaman söyledim; 12 seçim yönetmiş bir siyasi deneyimim var kendi sahamda. Bunu İstanbul'a, bütün arkadaşlarımla, örgütümüzle, gönüllülerimizle, halkımızla yansıtmanın gururunu yaşıyoruz. İyi ki bu deneyimle bu sahip çıkma karakterimizle sürecin her anında var olmuşuz. Aksi takdirde olacakları tahmin bile etmek istemiyorum. Zira o gece en başta devletin ajansı olmak üzere nasıl bir oyun kurgulandığını bize hissettirdiler. Ama fazla buna fırsat vermedik. belki havaları bir saat falan sürdü. Onun dışında 3 bin oyla havalandıklarını gördük. Ama biz 15 bin oyla havalanmıyoruz, 16 milyon oyla havalanıyoruz. 16 milyon insanın oyuyla havalanıyoruz. Çünkü 16 milyon insanla kazandık, 16 milyon insanla yöneteceğiz" diye konuştu. "Örgütlü bir suç" iddialarının sorulması üzerine İmamoğlu, "Örgütlü suç tarifini bilemem ama örgütlü çalışmayı bilirim ama. Biz partimizin üyelerine örgüt deriz. Örgütlü çalışmayı iyi biliriz. Şu anda bile binlerce insan çuvalların başında örgütlü biçimde bekliyor" dedi.

'Minnoş Gezgin' engelleri yollarda aştı 'Minnoş Gezgin' engelleri yollarda aştı
Eskişehir'de Büyükerşen, Kurt ve Ataç mazbatalarını aldıEskişehir'de Büyükerşen, Kurt ve Ataç mazbatalarını aldı
Makamının kapısını söken Başkan Sayan'a ziyaretçi akınıMakamının kapısını söken Başkan Sayan'a ziyaretçi akını
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Seçim sonuçlarıyla ilgili kritik viraj

Seçim sonuçlarıyla ilgili kritik viraj

Mansur Yavaş'tan mazbata açıklaması

Mansur Yavaş'tan mazbata açıklaması

F.Bahçeli yıldız için şok sözler! 'Pavyona gitsin'

F.Bahçeli yıldız için şok sözler! 'Pavyona gitsin'

'Affınıza sığınarak OHA demek istiyorum'

'Affınıza sığınarak OHA demek istiyorum'

YSK Başkanı Sadi Güven'den açıklama

YSK Başkanı Sadi Güven'den açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Acı haber geldi! Bir askerimiz şehit düştü!

Acı haber geldi! Bir askerimiz şehit düştü!

Şişli'de halk otobüsü 5 araca çarptı: Yaralılar var

Şişli'de halk otobüsü 5 araca çarptı: Yaralılar var

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir gözaltına alındı

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir gözaltına alındı

Görkem'i yürütebilmek için kampanya başlatıldı

Görkem'i yürütebilmek için kampanya başlatıldı

Bingöl'de 5 odalı sığınak bulundu

Bingöl'de beş odalı sığınak bulundu

Liseli kıza ormanda dayak! Bu görüntülere 23 yıl ceza istemi

Liseli kıza ormanda dayak! Bu görüntülere 23 yıl ceza istemi

İlik bulunamadı! Öykü Arin için karar verildi

İlik bulunamadı! Öykü Arin için karar verildi

Üniversite öğrencilerinden cinsel istismar protestosu

Üniversite öğrencilerinden cinsel istismar protestosu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.