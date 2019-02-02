Ekrem İmamoğlu'ndan Arnavutköy ziyareti

İlkay DİKİCİ / İstanbul, (DHA) - Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, İyi Parti Arnavutköy Belediye Başkan Adayı Muharrem Yaman ve beraberindeki partililer Arnavutköy de Hadımköy Mahallesi semt pazarını ve çevredeki esnafı ziyaret etti.

İmamoğlu pazar ziyareti öncesi bir vatandaşa seyyar satıcıdan balık aldı, bir süre sohbet etti. İmamoğlu buradan semt pazarına geçti. Hadımköy Mahallesi semt pazarında bulunanlar İmamoğlu'na büyük ilgi gösterdi.

"HANGİ ÇOCUĞA SORSAN BİRİNCİ ŞEY YEŞİL ALAN,PARK İSTİYOR"

Pazarın girişinde "Bizim için ne yapacaksınız?" diye soru soran çocuğa Ekrem İmamoğlu, "Bütün çocukların iyi eğitim almasını sağlayacağız. 12 yaşına kadar İstanbul'da ücretsiz seyahat etmelerini sağlayacağız. Sizlere spor sahaları sağlayacağız. Her ilçemize kütüphaneler yapacağız" dedi.

Basın mensuplarının "Sen ne istiyorsun" sorusuna ise çocuk "Park" cevabını verdi. İmamoğlu, "Hangi çocuğa sorsan birinci şey yeşil alan, park istiyor" şeklinde konuştu.