Ekrem İmamoğlu'ndan Avcılar Belediyesi'ne ziyaret

Vatandaşlara hitap eden İmamoğlu, Türkiye'deki Suriyelilerin durumuna değinerek, "O gün bu kararı alanlar, bugün, yanlış yaptıklarının farkında. Biz, Suriyelilerin vatanlarına dönmesini istiyoruz. Biz, susan olmayacağız, uluslararası platformda susan dilsiz şeytanlara da şunu söyleyeceğiz. Kardeşim, yerin altındaki petrolle ilgilenene kadar, bu topraklarda barışı temin etmek için gerekeni yapın. 16 milyon insanın belediye başkanı olarak uluslararası tüm platformlarda sizin sesinizi dile getirip, 'Suriye'nin petrolüyle ilgileneceğinize oradaki insanların kardeşliği, huzuruna imkan tanıyın, destek olun, bir an önce Türkiye'de misafir ettiğimiz Suriyeli insanlar vatanlarına dönsün.' diyeceğiz. Bu kadar net. Bunları niye anlattım. Çünkü ben artık İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıyım." diye konuştu.

İSTANBUL (AA) - CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "YSK'ya sesleniyorum, bir an önce kararınızı netleştirin, görevimize başlayalım. Biz, kazandığımız seçimi yedirtmeyiz." dedi.

İmamoğlu, YSK'nın milletin iradesini geciktirmemesi gerektiğini anlatarak, "Bu şehre vakit kaybettirmeyin. Bu şehri, dünyaya birilerinin rezil etmesine müsaade etmeyin. YSK'ya sesleniyorum, bir an önce kararınızı netleştirin, görevimize başlayalım. Biz, kazandığımız seçimi yedirtmeyiz. Ben, ilk günkü yerimde duruyorum. Bugüne, bu yaşa kadar yaptığım her işte, her süreçte bir kişinin hakkını yemedim. Allah şahit. 16 milyon insan da şahit olsun. Hepinizin huzurunda söz veriyorum. Hakkınızı ve hakkımı yedirtmeyeceğim." değerlendirmesinde bulundu.