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Ekrem İmamoğlu’ndan Binali Yıldırım’a canlı yayın daveti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 21:43 | Son Güncelleme

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, yerel seçim öncesinde isim vermeden AK Parti’nin adayı rakibi Binali Yıldırım’a “1984’te adaylar yan yana gelip seçim tartışması yaparken, biz bugün neden bir araya gelemiyoruz?

Ekrem İmamoğlu’ndan Binali Yıldırım’a canlı yayın daveti

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, yerel seçim öncesinde isim vermeden AK Parti’nin adayı rakibi Binali Yıldırım’a “1984’te adaylar yan yana gelip seçim tartışması yaparken, biz bugün neden bir araya gelemiyoruz? Açık davet, bir TV kanalı bizi davet etsin rakibimle sohbet edelim” diyerek davette bulundu.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, sabah saatlerinde Şişli’de başladığı ve Beyoğlu’nda devam ettirdiği seçim turunu Sarıyer’de noktaladı. İmamoğlu, özel bir üniversitenin öğrencilerinin düzenlediği, ‘Üniversiteliler Nasıl Bir Kent İstiyor’ konulu panele katıldı. Üniversitenin Ayazağa Kampüsü’nde yaklaşık 300 öğrencinin katılımıyla düzenlenen panelde İmamoğlu, öğrencilerden gelen soruları yanıtladı.

“Kimse bir araya gelmiyor”
Öğrencilere, gündüz yaptığı eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk ziyaretinden söz eden İmamoğlu, ’’Duayen bir ismi, Hüsamettin Cindoruk’u ziyaret ettim. 1984 yılında İBB Başkanlığına adaylığı da olmuş. adaylığıyla ilgili dokümanları bana hediye etti. Fotoğraflardan birisinde, tüm aday adayları bir evde, eşleriyle beraber oturmuşlar, biri çay, biri kek ikram ediyor. ’Nasıl bir İstanbul seçimi olacak?’ diye tartışıyorlar. Yine adaylar sohbetlerinde, ’İstanbul’u kim kazanacak?’ diye konuşuyorlar. Günün sonunda, ’Kazanan, kaybedenlere yemek ısmarlayacak’ diye el sıkışıp, ayrılıyorlar. 1984. Çok kritik bir dönem. Niye? 12 Eylül ihtilali olmuş. Sıkıyönetim döneminden yeni çıkılmış. Yani ordunun el koyduğu bir ülke ve antidemokratik bir ortamdan bahsediyoruz. Manzaraya bakar mısınız? İnanılmaz! Ya şimdi durum ne? Kimse bir araya gelmiyor” değerlendirmesinde bulundu

“Bir TV kanalı bizi davet etsin İBB rakibimizle konuşalım”
Konuşması sırasında geçmiş dönemlerde adayların bir araya geldiğini hatırlatıp isim vermeden rakibi AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım’a davette bulunan Ekrem İmamoğlu, “Açık davet. Bir TV kanalı bizi davet etsin. İBB rakibimizle konuşalım, sohbet edelim. Diyelim ki, ’En güzel kim yapar, kimin enerjisi daha azdır, kim bu işi seviyor?’ Yok. Konuşulmaz. Kabul edilmez’’ dedi.

Mektup yollayan anneanneye görüntülü mesajla selam yolladı
İmamoğlu, yaklaşık 1 saat süren panelin ardından, öğrencilerle fotoğraf çektirdi. Bu sırada İmamoğlu’nun yanına gelen Yaren Bayraktar adlı öğrenci, CHP adayına, anneannesinin yazdığı mektubu teslim etti. İmamoğlu, Bayraktar’ın telefonundan öğrencinin anneannesine görüntülü mesaj yolladı.

Ekrem İmamoğlu’ndan Binali Yıldırım’a canlı yayın daveti

Ekrem İmamoğlu’ndan Binali Yıldırım’a canlı yayın daveti

Ekrem İmamoğlu’ndan Binali Yıldırım’a canlı yayın daveti

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