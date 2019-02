Ekrem İmamoğlu’ndan Binali Yıldırım’ın istifasına ilişkin açıklama

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım’ın istifasına ilişkin, “Aslında baştan istifa etseydi, en doğrusuydu. Bu saatten sonra ne yapsa çok anlamı yok açıkçası, biz artık seçime bakıyoruz” dedi.

31 Mart Yerel Seçim çalışmalarını sürdüren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğini (TÜSİAD) ziyaret etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen ziyaretin ardından İmamoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

“Yıldırım, belediyelerin işi değil derken, kötü niyetle söylediğini düşünmüyorum”

Göreve geldiği takdirde 5 senede 200 bin işçiyi istihdam edeceklerini söyleyen Ekrem İmamoğlu,“Öncelikle belediyelerin istihdam oluşturma ve de istihdama yönlendirme konusunda önemli bir merkez olduğunu yineleyelim. Yıldırım belediyelerin işi değil derken, bunu kötü niyetli söylediğini düşünmüyorum. Bilmesi mümkün değil, çünkü belediye başkanlığı yapmadı, doğal bir cevap bu. Ben belediye başkanlığı yaptım, her hafta randevu ile insanları kabul eden birisiyim. Burada vatandaşların en az yüzde 50’si iş talebiyle geliyor. 4 milyona yaklaşan işsizlik verileri var. Böyle işsizliğin konuşulduğu yerlerde en lokomotif yerlerden birisi belediyelerdir. Belediyeler ilk kapısı çalınan kurumdur. Özellikle kapılarınız açıksa, bizim kapımız her zaman açık olacak. Gelenlerin bugün en az yüzde 60-70’inin iş talebiyle geleceğini biliyorum. Dolayısıyla bu ekonomik olarak bir hazırlıktır. Hadi her işletme işçi alsın desek bu olmaz. Ama biz bu şehrin fırsatlarına inanıyoruz. Bu şehrin iyi yöneltildiği takdirde yeni istihdam alanları oluşturacağına inanıyorum. Bu bir zincirin halkalarını iyi dizebilmekte, ama dediğim gibi bir belediye başkanı görüşü, diğeri ise sayın meclis başkanının görüşü, doğal karşılıyorum. Bir belediye başkanı bunu görür ve ne yapacağını bilir” dedi.

“Aslında en baştan istifa etseydi en doğrusuydu”

Bir süre önce 18 Şubat’ta (bugün) istifa edeceğini açıklayan TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım’ın istifasına ilişkin görüşü sorulan İmamoğlu, “Ben Yıldırım’ın gündemini takip etmiyorum. Aslında baştan istifa etseydi, en doğrusuydu. Bu saatten sonra ne yapsa çok anlamı yok açıkçası. Biz ardık seçime bakıyoruz. Biz 31 Mart’a hedeflendik, 31 Mart’ta ne olacağına bakıyoruz, hayırlısı olsun” diye konuştu.

TÜSİAD Başkanı Bilecik’ten İmamoğlu’nun üslubuna övgü

Ekrem İmamoğlu’nun seçim çalışmalarındaki üslubuyla ilgili övgü dolu sözler kullanan TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, “Küresel olarak ta bakabiliriz, ama kendi ülkemize indirgediğinizde maalesef muhtelif sıkıntılar yaşadığımız kutuplaşma meselemiz var. Maalesef her seçim döneminde ister istemez kullanılan bir dilin sertleşmesi toplumda bir miktar daha ayrı kamplara bölen bir konuma geliyor. Ama huzurlarınızda sayın Ekrem İmamoğlu’na buradan tekrardan teşekkür etmek isterim. Özellikle kullandığı üslup ve kullandığı kelimeler, diğer şehirlerimize gerçekten bütün herkese örnek olurcasına kutuplaşmayı körükleyen değil, aşağıya doğru çeken bir yapı, bununda gerçekten Türkiye geneline model olmasını gönülden diliyoruz” ifadelerini kullandı.