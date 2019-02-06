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EKREM İMAMOĞLU'NDAN CEMEVİ ZİYARETİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 18:22 | Son Güncelleme

Harun UYANIK / İSTANBUL DHA CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamından cemevi ziyaretinde bulundu.

Harun UYANIK / İSTANBUL DHA
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamından cemevi ziyaretinde bulundu.
Küçükçekmece Garip Dede Cemevi'ne gelerek ziyarette bulunan İmamoğlu'na cemevi yöneticilerince kılıç hediye edildi.

Görüntü Dökümü:
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-İmamoğlu'nun ziyareti
-Kılıç hediye edilmesi

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