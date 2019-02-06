Ekrem İmamoğlu'ndan cemevi ziyareti

Harun UYANIK/İSTANBUL,(DHA)-CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamından cemevi ziyaretinde bulundu.
Küçükçekmece Garip Dede Cemevi'ne gelerek ziyarette bulunan İmamoğlu'na cemevi yöneticilerince kılıç hediye edildi.
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