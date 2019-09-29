Ekrem İmamoğlu’ndan 'davet' açıklaması

Elif YAVUZ/İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "3 gündür bütün polemiklere rağmen susuyorsam bir sebebi var. O da depremin polemiklere kurban gitmemesine hassasiyetimdendir. Susmamın fırsata çevrilmesine de asla zemin tanıyacak veya izin verecek bir kişiliğe de sahip bir değilim" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu’nun kızı Kevser Bekaroğlu’nun İBB Florya tesisindeki nikah törenine katılan İstanbul Büyükşehir (İBB) Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, nikah öncesi, basın açıklaması yaptı.

“Yaşadığımız depremi her gün hatırlatan artçıları devam ediyor. Ben sürece şöyle bakıyorum. Depremi hiç unutmamayı her zaman hafımızda diri ve taze tutmayı ve bu konuda herkesin sorumluluğunu üstlendiği günleri istiyorum" diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

"Şu anda tümüyle deprem odaklı çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bazı tartışmaların sonra ermesi adına tüm acil toplanma alanlarının envanterini paylaşacağız. Paylaşmakla kalmayacağız deprem alanlarının yeterliliği konusunda nasıl bir yol haritamız olacağı konusunda deprem sonrasını İstanbulluların bir afet sonrası süreçte deprem toplanma planlarıyla ilgili eylem planımız öğrenmiş olacaklar. Genelde afet sonrası konuşuyoruz. Ama bizim için esas olan depreme hazırlık yapmak. Afet anında ve sonrasında neler yapacağımıza dair bir hazırlık süreci olmalı. En önemlisi insanların yaşadığı bu şehrin insanlarının yaşadıkları çalıştıkları alanlarda özellikle kamu alanlarında sağlam bir yapıya sahip olmalarını sağlamak. Bu konuda her türlü hassasiyete sahibiz” dedi.