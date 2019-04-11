Ekrem İmamoğlu'ndan Küçükçekmece Belediyesi'ne ziyaret

İSTANBUL (AA) - CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Bu şehre hepimiz, tüm donanımımızla, tüm tecrübemizle, tüm hassasiyetimizle en iyi hizmeti vermeye söz veriyoruz. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın." dedi.

İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ile belediye başkanlığını CHP adayı Kemal Çebi'nin kazandığı Küçükçekmece Belediyesi'ni ziyaret etti. Küçükçekmece Belediye Başkanı Çebi'yi tebrik eden İmamoğlu'na ziyarette, CHP'li belediye başkanları ve CHP milletvekilleri de eşlik etti.

Beraberindeki heyetle vatandaşlara hitap eden İmamoğlu, Büyükçekmece'deki seçim tartışmalarına değinerek, "350 bin Büyükçekmecelinin onuru ve gururuyla oynuyorsunuz. Büyükçekmecelilerin başkanlarıyla 25 yıldır kurduğu bağa zarar vermeye çalışıyorsunuz ama veremezsiniz. Türkiye'nin tarihinde görülmemiş, kapı kapı gezip insanlara sorular soruyorsunuz. Na zaman? Seçim bitmiş, mazbatayı vermişsin ve vatandaşı rahatsız ediyorsun. 'Ben seçilmedim' diye ağlayan birisi için. Bu kadar yalan, dolan, ayıp üzerine kurulu bir sistemle, halkın oy verip seçtiği belediye başkanın elinden başkanlığı almaya kimsenin gücü yetmez." diye konuştu.