HABER

Ekrem İmamoğlu'ndan Küçükçekmece Belediyesi'ne ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 21:18 | Son Güncelleme

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu: - "Bu şehre hepimiz, tüm donanımımızla, tüm tecrübemizle, tüm hassasiyetimizle en iyi hizmeti vermeye söz veriyoruz. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın"

İSTANBUL (AA) - CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Bu şehre hepimiz, tüm donanımımızla, tüm tecrübemizle, tüm hassasiyetimizle en iyi hizmeti vermeye söz veriyoruz. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın." dedi.

İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ile belediye başkanlığını CHP adayı Kemal Çebi'nin kazandığı Küçükçekmece Belediyesi'ni ziyaret etti. Küçükçekmece Belediye Başkanı Çebi'yi tebrik eden İmamoğlu'na ziyarette, CHP'li belediye başkanları ve CHP milletvekilleri de eşlik etti.

Beraberindeki heyetle vatandaşlara hitap eden İmamoğlu, Büyükçekmece'deki seçim tartışmalarına değinerek, "350 bin Büyükçekmecelinin onuru ve gururuyla oynuyorsunuz. Büyükçekmecelilerin başkanlarıyla 25 yıldır kurduğu bağa zarar vermeye çalışıyorsunuz ama veremezsiniz. Türkiye'nin tarihinde görülmemiş, kapı kapı gezip insanlara sorular soruyorsunuz. Na zaman? Seçim bitmiş, mazbatayı vermişsin ve vatandaşı rahatsız ediyorsun. 'Ben seçilmedim' diye ağlayan birisi için. Bu kadar yalan, dolan, ayıp üzerine kurulu bir sistemle, halkın oy verip seçtiği belediye başkanın elinden başkanlığı almaya kimsenin gücü yetmez." diye konuştu.

İmamoğlu, bir kişinin bile hakkını yemediğini ancak İstanbulluların da hakkını yedirtmeyeceğini söyleyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"31 Mart'ta saat 17.00'den itibaren sonuç vermeye başladı yandaş kanallar. Saat 19.00'dan sonra bir kestiler. Saat 22.00'ye doğru ilk sonuçları verdik ve 'Kardeşim yanlış yapıyorsunuz.' dedik. İl başkanları kalktı, 'Seçimi kazandık.' dedi. Onbinlerce insan o akşam görev yaptı ve 16 milyon insanın hakkını korudu. Kumpas kurmaya çalıştılar, o akşam İstanbul'un seçimini kağıt üzerinde bitirmeye çalıştılar ama sizler ve biz buna müsaade etmedik. Kumpası el birliği ile yıktık. Hak, hukuk, adalet duygusuyla kumpası yıktık. Çıktık, 'Seçimi biz kazandık.' dedik. Buradan sesleniyorum, Sayın Cumhurbaşkanı, sizi aldattılar, size 'seçimi kazandık' demek için Türkiye'yi aldattılar. Lütfen cezasını verin. Siyasi partiniz çatısı altında cezasını kesin. Bu ülkede Bakanlık, Başbakanlık, Meclis Başkanlığı yaptı, Sayın Binali Yıldırım'ın yerinde olsam, onu aldatan o kişilerin ne yüzüne bakarım ne adam yerine koyarım."

Ekrem İmamoğlu, kendisine sürekli "Mazbatayı ne zaman alıyoruz?" diye sorulduğunu anlatarak, "Bu halk mazbatayı vermiş kardeşim. Acaba 'Büyükçekmece'de, orada, burada fırtına koparabilir miyiz?' diyorlar. Bu millet size ne der biliyor musunuz? 'Hadi işinize.' YSK, bu ülkenin demokrasi tarihinin en önemli kararlarından birisini verecek. Birkaç kişiyi değil, 82 milyonu mutlu etmek zorundasınız." ifadelerini kullandı.

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin belediyede alın teri ile iş üreten, çalışanların haklarını koruyacağını belirten İmamoğlu, "Bunun teminatı Kemal Çebi'nin ahlakıdır, bizlerin siyasi anlayışı ve emeğin kutsallığına olan inancımızdır. Aynı şey İstanbul Büyükşehir Belediyesi için de geçerlidir. Orada da çalışan hiçbir kardeşimin işiyle gücüyle uğraşmayız. Maaşını alıyor, işe güce gelmiyorsa, başka işlerle uğraşıyorsa o şimdiden kartını bıraksın gitsin. Alın teriyle çalışan herkes, iyi biliyorum ki Sayın Kemal Çebi'nin ve bizim başımızın tacıdır. Bu şehre hepimiz, tüm donanımımızla tüm tecrübemizle, tüm hassasiyetimizle en iyi hizmeti vermeye söz veriyoruz. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın." şeklinde konuştu.

PARTNER62 estetik operasyon geçirdi! Son hali inanılmaz62 estetik operasyon geçirdi! Son hali inanılmaz
Rusya, Belarus’tan ülkeye giren Türkiye menşeili tarım ürünlerini imha ettiRusya, Belarus’tan ülkeye giren Türkiye menşeili tarım ürünlerini imha etti
Kavga ihbarına giden polislere pasta sürpriziKavga ihbarına giden polislere pasta sürprizi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu Küçükcemece

En Çok Okunan Haberler

HDP'den 'seçimler yenilensin' talebi!

HDP'den 'seçimler yenilensin' talebi!

Büyükçekmece Belediye Başkanı'ndan sert sözler! 2 yaşındaki çocuğa...

Büyükçekmece Belediye Başkanı'ndan sert sözler! 2 yaşındaki çocuğa...

Almak için sıraya girdiler! 21 bin liraya satıldı

Almak için sıraya girdiler! 21 bin liraya satıldı

Doğum gününde rüzgarın azizliğine uğradı

Doğum gününde rüzgarın azizliğine uğradı

Ekrem İmamoğlu'ndan yeni açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan yeni açıklama

YSK Büyükçekmece'de seçimin iptali başvurusunu erteledi

YSK Büyükçekmece'de seçimin iptali başvurusunu erteledi

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

8. sınıf öğrencisi ailesiyle okulu basıp terör estirdi! Korkunç olay

8. sınıf öğrencisi ailesiyle okulu basıp terör estirdi! Korkunç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Sudan' mesajı

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Sudan' mesajı

2019 bekçi alımı ön başvuru sonuçları ve sınav yerleri açıklandı!

2019 bekçi alımı ön başvuru sonuçları açıklandı!

Beyoğlu Galata Kulesi'nden bir kadın aşağıya düştü

Galata Kulesi'nde feci ölüm! Aşağıya düştü

237 bin dolar değerinde! İstanbul'da yakalandı

237 bin dolar değerinde! İstanbul'da yakalandı

Taşkesti eski belediye başkanına 10 yıl 8 ay hapis

Taşkesti eski belediye başkanına 10 yıl 8 ay hapis

Siirt'te polis aracı devrildi! Yaralılar var

Siirt'te polis aracı devrildi! Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.