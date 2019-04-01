Ekrem İmamoğlu'ndan seçim değerlendirmesi

İSTANBUL (AA) - CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, partilerinin genel merkezinin sistemi üzerinden bütün sandıkların girildiğini belirterek, "Bir sandık hariç benim adıma oy kullanan vatandaşların sayısı, 4 milyon 169 bin 206. Rakibimizin aldığı oy, 4 milyon 141 bin 179. Yani aradaki fark 28 bin 27." dedi.

İmamoğlu, CHP'nin Seçim Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı açıklamada, İstanbul'un caddeleri ve bazı üst geçitlerine "Teşekkürler İstanbul gönül belediyeciliği kazandı" yazılı afişler asıldığını aktararak, "Şu anda yetkisiz olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin siyasi kanadı, manipülasyona dahil olmuştur." ifadesini kullandı.

Bu işlemi yaptıran siyasi irade hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyleyen İmamoğlu, "Yüksek Seçim Kurulu'ndan bilgi alıyorsak basın kuruluşlarının da alma şansı vardır. Türkiye Cumhuriyeti'nin o güzel haritasındaki İstanbul kısmını, lütfen bizim rengimize dönüştürsünler. Şu anda halen başka bir siyasi parti kazanmış gibi bir harita var. Bu, bizi üzüyor, milyonlarca oy veren insanı üzüyor." diye konuştu.