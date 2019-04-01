Ekrem İmamoğlu'ndan seçim değerlendirmesi

İSTANBUL (AA) - CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, YSK Başkanı Sadi Güven'in açıklamasına değinerek, "Görevini yerine getirmesinden ötürü YSK'ya bu süreçte en azından 16 milyon insanımızın yüreğine su serptiğinden dolayı teşekkür ediyorum. Umuyorum en yakın zamanda kesin sonuç alınır. Hep beraber işimize bakalım." dedi.

İmamoğlu, CHP'nin Seçim Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı açıklamada, Yüksek Seçim Kurulu verilerine göre, sisteme girilen oy olarının yüzde 99,74 olduğunu, 82 sandığın da sisteme girmediğini söyledi.

Kendi oyunun 4 milyon 159 bin 890, rakibi Binali Yıldırım'ın oyunun da 4 milyon 132 bin 84 olduğunu dile getiren İmamoğlu, oy farkının 27 bin 806 olduğunu kaydetti.

Ekrem İmamoğlu, şu anda kalan sandıklardaki toplam seçmen sayısının 24 bin civarında olduğunu aktararak, "Yani artık bu işin matematiksel süreci sona ermiştir. YSK'nın girdiği sayılara göre konuşuyorum. Bence YSK'nın verilerini bütün ajanslar, bütün yayın kuruluşları paylaşabilir zira Türkiye'nin günün sonunda kararı verecek olan kurumunun sayılarını paylaşıyoruz. Bundan daha önemli bir kurum yok. Sonucu bildirecek olan YSK. Dolayısıyla bizim beyanımız değil bu. Ekranlar üzerinden fotokopisini alarak YSK'nın sayfasının görüntüsünü paylaştık. Görüyorum ki bazı ajanslar paylaşmış, sonradan sayfalarından kaldırılmış. Üzülerek izliyorum." diye konuştu.