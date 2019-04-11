Ekrem İmamoğlu'ndan seçim değerlendirmesi

İSTANBUL (AA) - CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Büyükçekmece'ye ilişkin iddiaları "Hukuken böyle bir hakları yok, beyan ettikleri gibi bir nüfus hareketi yok. Altını çizerek söylüyorum, yalan. İnsanları rencide edecek şekilde bir süreç yaşatıyorlar Büyükçekmece'ye. Bunun sonucunda Büyükçekmece'nin sürecini şaibeli hale getirip buradan bir yol haritası oluşturma çabası var." şeklinde değerlendirdi.

İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ve kızı Beren İmamoğlu ile Sarıyer'in Garipçe Köyü'nü ziyaret etti. İmamoğlu, vatandaşlarla sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal'ın dün Büyükçekmece'ye ilişkin açıklamalarına ilişkin şöyle konuştu:

"Seçim sürecinin takvimleri var; seçmen listelerinin asılması, itirazlar, netleşmesiyle ilgisi süreçler çok net. Seçimden sonra geriye dönük işlem yapılmaması konusunda da net bir karar var, hiç tereddüt içermeyen net bir karar. Dolayısıyla önce işin hukuki tarafının böyle olduğunu bilmek lazım. İkinci kısmı, elbette insan vicdani olarak doğruluğunu sorgular. Üzülerek ve de biraz utanarak şunu söylüyorum, bir belediye başkanının yaptığı açıklamaları çok talihsizlik olarak görüyorum. Hem de bu görevi yıllardır yapan birisi, verileri yanlış kullanarak toplumu yanıltma adına yapmış olduğu beyanları üzülerek, utanarak dinledim. Haziran seçimi ile 31 Mart arasındaki seçmen farkı 2 bin 300 civarında."