HABER

Ekrem İmamoğlu'ndan suç duyurusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 17:10 | Son Güncelleme

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Aydın'daki FETÖ davası kapsamında yargılanan bir sanığın, "İmamoğlu'nu FETÖ ile bağlantılı göstermek için baskı gördüğüne" yönelik beyanlarıyla ilgili avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu

İSTANBUL (AA) - CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Aydın'daki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) davası kapsamında yargılanan bir sanığın, "İmamoğlu'nu FETÖ ile bağlantılı göstermek için baskı gördüğüne" yönelik beyanlarıyla ilgili avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat, hazırladığı 3 sayfalık suç duyurusu dilekçesini Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletilmek üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sundu.

Dilekçede, Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan FETÖ sanığı Erkan Karaarslan'ın duruşmada, kendisine İmamoğlu'nu FETÖ ile bağlantılı göstermesi için baskı yapıldığı iddiasında bulunduğu hatırlatıldı.

Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde, FETÖ üyeliği suçundan tutuklanan Erkan Karaarslan'ın sözleşmesini hemen feshettiği ve teminat mektubunu nakde çevirerek belediyeye gelir olarak kaydettiği bilgisi verilen dilekçede, "Erkan Karaarslan 2017 yılında müvekkile cezaevinden gönderdiği mektupta, kendisine haksızlık yapıldığından şikayet ederek sözleşme bedelinin ödenmesini talep etmiş, bu talebini dile getirirken 'Kendisine İmamoğlu'nu FETÖ ile bağlantılı gösteren ifade karşılığında serbest bırakacağı taahhüdünde bulunulduğunu, İmamoğlu'na yönelik bir kumpas girişiminin söz konusu olduğunu ve eşinde bununla ilgili belgeler bulunduğunu' ifade etmiştir." denildi.

Dilekçede, bu mektuba cevap yazıldığı ve Karaarslan'a, bildiklerini cumhuriyet başsavcılığına bildirmesi gerektiğine yönelik telkinde bulunulduğu aktarılarak, "16 Aralık 2017'de İstanbul'da CHP'li bazı belediye başkanları görevden alınmıştır. Bu durum, o dönemde bir grubun CHP'li belediye başkanlarının görevden alınabilmesi için organize olarak girişimde bulunmuş olabileceğine dair şüpheleri kuvvetlendirmiştir." ifadesine yer verildi.

Dilekçede, baskı gördüğüne yönelik iddiaları dile getiren Erkan Karaarslan'ın ifadesinin alınması, kendisiyle iletişime geçtiğini belirttiği bakanların ve diğer kişilerin kim olduklarının, hangi konuşmaların geçtiği konusunun sorulması, tutuklu bulunduğu cezaevine yazı yazılarak 27 Mart 2019'da ziyarete gidenlerin kim olduklarının tespit edilmesi, Karaarslan'ın ifadesinde geçen gazeteci Serkan Seyhan'ın ifadesine başvurulması, bu kişiye söz konusu konuşmanın, içeriğinin ve cezaevine hangi gerekçe, hangi makamın izniyle girdiğinin sorulması talep edildi.

- İçişleri Bakanı Soylu da açıklama yapmıştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da iddialara ilişkin, "FETÖ'den dolayı bir tutuklunun bir beyanını 'Bakanlar bu adama baskı yaptı.' diye ifade edip, yine suyu bulandırmaya çalışıyorlar, Aydın Belediyesi ve CHP'nin İstanbul adayıyla ilgili. Bunu açıklamayan alçaktır, namerttir ve şerefsizdir. Bu kadar açık ve net. Açıklamayan alçaktır, namerttir ve şerefsizdir. Kişiliği kaybolmuş insanların siyaset içerisinde bu tip değerlendirmeler yapmasının zamanının geçtiğini biz düşünüyor idik, ama anlıyoruz ki bu tip insanlar hala revaçta." değerlendirmesini yapmıştı.

PARTNERMusti son modaya uyduMusti son modaya uydu
GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonuGÜNCELLEME - Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu
'Türkiye tarım açısından çok güçlü, zengin bir ülke' (2)'Türkiye tarım açısından çok güçlü, zengin bir ülke' (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu İmamoğlu'ndan suç duyurusu

En Çok Okunan Haberler

Ölüm anını anlattı! Tüyleri diken diken etti

Ölüm anını anlattı! Tüyleri diken diken etti

ABD'den önemli açıklama: Türkiye vazgeçebilir!

ABD'den önemli açıklama: Türkiye vazgeçebilir!

Yine çok iddialı! Bakın ne giydi

Yine çok iddialı! Bakın ne giydi

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

Bahçeli duyurmuştu! MHP İstanbul için çalışmalara başlıyor

Bahçeli duyurmuştu! MHP İstanbul için çalışmalara başlıyor

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Mahkemeden karar çıktı

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Mahkemeden karar çıktı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Özlem Çerçioğlu hakkında zorla getirme kararı!

Özlem Çerçioğlu hakkında zorla getirme kararı!

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
20 Mayıs Pazartesi okullar tatil mi? 19 Mayıs ertesi resmi tatil mi?

20 Mayıs resmi tatil mi?

Gri Kategori'de aranan terörist Raife Kutlak öldürüldü

Gri Kategori'de aranıyordu! Öldürüldü

Çiftlik Bank davasında 9 tahliye

Çiftlik Bank davasında 9 tahliye

'Dokuzuncu gezegen'de sıra dışı bahar

'Dokuzuncu gezegen'de sıra dışı bahar

Eskişehir'de cezaevi firarisi 8 saatte ikna edildi

Bekçiler şüphelendi, özel tim sevk edildi! 8 saat sürdü

Trabzon'da bir tarihi menfez daha bulundu

Yüzlerce yıldır oradaymış! Bir menfez daha bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.