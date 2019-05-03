Ekrem İmamoğlu'ndan ulaşım ve suda indirim talimatı

Haber: Gökhan ÇELİK, İSTANBUL(DHA) İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, su ile toplu ulaşımda indirim ve ücretsiz taşıma yapılması konusunda talimat verdi.

İmamoğlu, toplu taşıma ve suda indirim için talimatları Ulaşım Daire Başkanlığı ile İSKİ Genel Müdürlüğü'ne gönderdi. İmamoğlu, Ulaşım Daire Başkanlığı'na gönderdiği talimatnamede, aylık öğrenci kartı bedelinin 85 liradan 50 liraya düşürülmesi, 0-4 yaş arası çocuklu anneler için ücretsiz taşıma kartı, 0-12 yaş arası çocuklar için ücretsiz yolculuk hakkı, dini milli ve resmi bayram günlerinde toplu taşımanın ücretsiz olması yönünde çalışma yürütülmesini istedi.

İmamoğlu'nun İSKİ Genel Müdürlüğü'ne gönderdiği talimatnamede ise, konutlarda tüketilen suyun ilk 20 metreküpünde yüzde 40 oranında indirim için çalışma yapılması ve yeni satış tarifelerinin tespit edilip İSKİ Yönetim Kurulu gündemine sunulmasını talep etti.

Ekrem İmamoğlu'nun talimatlarının 13 Mayıs tarihinde yapılacak İBB Meclisi'nde gündeme gelmesi bekleniyor.

