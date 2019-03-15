Ekrem İmamoğlu’ndan Yeni Zelanda’daki saldırıya kınama

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Yeni Zelanda’daki cami saldırısını kınayarak, “Oradaki bu canlarımız için dua ediyoruz. Bu saldırıyı yapanları, inançlar üzerinden insanları birbirine düşürenleri kınıyoruz. Dünyayı ve insanlığı inançlar üzerinden savaşa sürükleyenleri de kınıyoruz” dedi.

31 Mart yerel seçim çalışmalarını Beykoz’da sürdüren Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte Yenimahalle’deki esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Cadde üzerindeki iş yerlerine girerek esnafla sohbet eden İmamoğlu, bölgedeki vatandaşlardan da yoğun ilgi gördü. Semtlerinde İmamoğlu’nu gören çok sayıda vatandaş hatıra fotoğrafı çektirebilmek için sıraya girerken, bu sırada bir vatandaşın cep telefonunu alan İmamoğlu’nun esprili bir dille “Ustası oldum artık. Her telefonla fotoğraf çekebiliyorum” demesi gülüşmelere neden oldu.

İmamoğlu’ndan İsviçre’den gelen aileye: “Bu şehirde İsviçre gibi mutlu olacaksınız”

Yenimahalle’deki ziyaretleri sırasında İmamoğlu’nu gören bir aile, evinin merdivenlerine çıkarak başkan adayını selamladı. Merdivene çıkarek kendisiyle sohbet eden İmamoğlu’nun "Bu evde kadınlar ne derse o mu oluyor. Eski misin burada?" sözleri üzerine kadın, "Biz İsviçre’deydik, bu yaz temelli dönüş yaptık. Biz İsviçre Zürich’e yakındık, yeni geldik" dedi. Bunun üzerine İmamoğlu, "Bu şehir de İsviçre gibi mutlu olacaksınız, merak etmeyin" diyerek seçim turuna devam etti.