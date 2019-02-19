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Ekrem İmamoğlu’nu gören vatandaştan sevinç gözyaşları

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 14:39 | Son Güncelleme

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nu seçim gezisi sırasında evinin balkonundan gören bir vatandaş, başkan adayının yanına gelerek önce sarıldı, sonra sevinç gözyaşları döktü.31 Mart Yerel Seçim çalışmalarını Esenler’de sürdüren Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Havaalanı Mahallesindeki esnafları ziyaret ederek sohbet etti.

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nu seçim gezisi sırasında evinin balkonundan gören bir vatandaş, başkan adayının yanına gelerek önce sarıldı, sonra sevinç gözyaşları döktü.

31 Mart Yerel Seçim çalışmalarını Esenler’de sürdüren Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Havaalanı Mahallesindeki esnafları ziyaret ederek sohbet etti. Esnafın ve vatandaşların sıkıntılarını sokakta dinleyerek çözüm önerilerinden bahseden İmamoğlu, seçime yönelik destek istedi. Mahallede bulunan iş yerlerine tek tek giren İmamoğlu, yol üzerindeki Siirt Baykan Atmaneki Derneğİ ziyareti ise renkli görüntüler oluşturdu. Burada çay ocağının arka bölümüne geçen İmamoğlu, içerideki misafirler için kendi elleriyle çay doldurdu. Sokakta Ekrem İmamoğlu’nu görerek yanına gelen Mustafa Yılmaz isimli esnaf ise ‘Pazarcıları yanına alan bu seçimi kazanır’ diyerek pazar esnafına sahip çıkılmasını istedi.

Yürümekte zorlanan yaşlı kadınla yakından ilgilendi
Ziyaretler sırasında belindeki rahatsızlık nedeniyle yürümekte güçlük çeken 83 yaşındaki Havva, Yücesoy, İmamoğlu’nu görünce konuşmak istedi. Sohbet sırasında bir anda sendeleyen kadını İmamoğlu, tutarak sandalyeye oturttu. Uzun yaşlı kadınla yakından ilgilenen İmamoğlu, konvoyda bulunan hemşireyi çağırarak sağlık durumunu kontrol etmesini isteyerek bilgilerinin alıp ilgilenilmesi konusunda talimat verdi.

İmamoğlu’nu karşısında gören kadından sevinç gözyaşı
İmamoğlu’nun Havaalanı Mahallesindeki esnaf ziyareti sırasında ilginç bir an da yaşandı. Taşocağı Caddesindeki evinin balkonundan İmamoğlu’nu gören Çiğdem Cilasun isimli bir kadın caddeye inerek, başkan adayının yanına geldi. İmamoğlu’na sarılan kadın sevinç gözyaşları döktü. İmamoğlu ise kadının sevgi gösterisine sarılıp teşekkür ederek karşılık verdi.

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, esnaf ziyaretinin ardından Birlik Mahallesi’ndeki İstanbul Gönüllüleri Koordinasyon Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi.

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