EKREM İMAMOĞLU'NUN 13 HAZİRAN'DA THE MARMARA OTEL'DEKİ TOPLANTISI

İSTANBUL DHA CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, 13 Haziran günü, saat 11.00'de Taksim The Marmara Otel'de "Kentsel Gelişim Çözümleri Toplantısı" düzenlemişti. Görüntü Dökümü: ------------- -Toplantıdan detaylar
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İSTANBUL DHA
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, 13 Haziran günü, saat 11.00'de Taksim The Marmara Otel'de "Kentsel Gelişim Çözümleri Toplantısı" düzenlemişti.
Görüntü Dökümü:
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-Toplantıdan detaylar
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