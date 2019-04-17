Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını alması

İSTANBUL (AA) - CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, mazbatasını İstanbul İl Seçim Kurulu'ndan aldıktan sonra aldıktan sonra Saraçhane'deki Büyükşehir Belediye Başkanlığı binasına geldi. Maltepe ilçe seçim kurulu görevlilerince oy sayımının ardından hazırlanan birleştirme tutanaklarının İstanbul İl Seçim Kurulu'na sunulmasının ardından Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandığı kesinleşti. CHP'nin avukatları, ilçe birleştirme tutanaklarının il seçim kuruluna ulaştırılması ve buradaki işlemlerin ardından ardından, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi il birleştirme tutanağını teslim aldı. Bu belgeyi gazetecilerle paylaşan avukat Hüseyin Süleyman Türker, İmamoğlu'nun saat 16.00'da adliyeye gelerek mazbatasını teslim alacağını ifade etti. Birleştirme tutanağının tesliminin ardından adliyeye İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve ilçe belediye başkanları ile CHP milletvekilleri ve yetkililer de geldi. - Partililer adliye önünde toplandı Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Ödül töreninde şıklık yarışı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi Yol için zeytin ağaçlarının köklenmesini koşarak protesto etti

CHP'li heyet, il seçim kuruluna uğradıktan sonra C kapısı girişindeki Atrium alanında İmamoğlu'nu beklemeye başladı. Burada konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, İmamoğlu'nun mazbatasını almak üzere adliyeye geleceğini belirterek, kalabalığın slogan atmamasını istedi. Adliyenin üst katlarında çok sayıda kişinin de İmamoğlu'nun gelişini beklediği görüldü. Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ile yanındaki heyetle birlikte saat 16.45 sıralarında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. İmamoğlu, vatandaşlar ve partililerin oluşturduğu yoğun ilgi nedeniyle aracından inerek kalabalığın arasından alkışlar eşliğinde adliyeye giriş yaptı. İstanbul İl Seçim Kurulunun bulunduğu kata merdivenlerden çıkarken güçlük yaşayan İmamoğlu ile birlikte eşi Dilek İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu da kurula girdi. Bu sırada koridorlar bariyerlerle kapatılarak güvenlik görevlilerince bekleyenlerin giriş yapması engellendi. İmamoğlu ile birlikte içeri girmek isteyen partililer ve basın mensupları ile güvenlik görevlileri arasında kısa süreli arbede yaşandı. Yaşanan arbede sırasında koridordaki toplantı salonlarının camları kırıldı. Cam kırılması sonucu bir kişi bacağından hafif yaralandı.