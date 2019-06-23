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Ekrem İmamoğlu'nun sandığından CHP çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2019 18:28 | Son Güncelleme

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, oy kullandığı sandıkta birinci sırada yer aldı

İSTANBUL (AA) - CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, kesin olmayan sonuçlara göre, oy kullandığı sandıkta birinci sırada yer aldı.

İmamoğlu'nun oy kullandığı Beylikdüzü'ndeki Haldun Taner İlkokulundaki 1382 numaralı sandıkta sayım işlemi tamamlandı.

Buna göre, sandıktaki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için verilen oylardan 242'sini Ekrem İmamoğlu, 62'sini AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım aldı.

Oyların 3'ü ise geçersiz sayıldı.

Aynı sandıkta 31 Mart'ta Ekrem İmamoğlu 243, Binali Yıldırım 60 oy almış, 4 oy da geçersiz sayılmıştı.

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23 haziran CHP Ekrem İmamoğlu seçim

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