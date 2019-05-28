"Ekrem İmamoğlu'nun şarjı 31 Mart'a kadardı"

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili, "Sağa sola sinirleniyor, bugün bir çocuğa, bir gencimize hakaret ediyor. Hani kurma arabalar vardır ya, kurarsın bir yere kadar gider. Şarjı bitti, onun şarjı 31 Mart'a kadardı. 31 Mart'ta bir güç zehirlenmesiyle karşı karşıya kaldı." dedi.

Bağlarbaşı Kongre Kültür Merkezindeki Büyük Karadeniz Buluşması İftarı'na katılan Soylu, İstanbul'da büyüdüğünü, 1994 yılında Recep Tayyip Erdoğan'a nasıl bir İstanbul teslim edildiğini iyi bildiğini, Haliç'ten yayılan kokunun çevreyi ve insanları rahatsız ettiğini anlattı.

"Kazlıçeşme'de dericilerin bulunduğu noktada bir ayda bir, 15 günde bir televizyonlara ve gazetelere çıkan haberlerde şu yazardı; farelerin boyu 10 santim, 20 santim, 40 santim, 50 santim, ağırlıkları bu kadar." diyen Soylu, şöyle konuştu:

"Büyük bir medeniyet zenginliğinin bulunduğu İstanbul'u bugün bizimle karşı karşıya kalan CHP zihniyeti yoksulluğa çevirmişti. Beraber yaşadık. Evlerimizi biliyoruz, susuzluktan ilk önce leğenler aldık. Suları leğenlere koyduk. Ardından evlere küvetler yapılmaya başlandı. Küvetler yıkanmak için değil, su doldurup suyu muhafaza etmek için kullanılmaya başlandı. Ardından evlerin çatılarına su depoları konuldu. CHP İstanbul'da yaşayan herkese su depoları nasıl temizlenir öğretti. Recep Tayyip Erdoğan belediye başkanlığı seçildiği güne kadar mezarlıklardaki taşlar birbiri içine girmiş meşelikler ve dikenler dolayısıyla görülmez, insanların mezar taşlarını görmeden dualar ederdi. Söz konusu dönemde dünyanın en havası kirli şehirlerinden birisi İstanbul'du. Bugün AK Parti belediyeciliği ve Recep Tayyip Erdoğan'ın felsefesiyle dünyanın üçüncü temiz metropolü oldu."