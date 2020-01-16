Ekrem İmamoğlu'nun veto ettiği yeşil alan kararı İBB Meclis'inde kabul edildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun daha önce veto ettiği yeşil alan kararı, yeniden geldiği İBB Meclisi'nden aynı şekilde geçti.

Ekim ayında yapılan İBB meclis toplantısında yeşil alan ilan edilen Şişli, Kağıthane, Esenler, Başakşehir, Eyüpsultan ve Beşiktaş'ta bulunan muhtelif ada ve parseller Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun veto etmesinin ardından yeniden Meclis gündemine geldi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonu, ilgili ilçelerde bulunan muhtelif ada ve parsellerde bulunan taşınmazların park alanı yapılmasına ilişkin plan değişikliğini öngören kararında değişikliğe gitmedi.

Yeşil alan ilan edilen yerler arasında İBB'nin satışa çıkarmak istediği Levent'teki İETT garajı da bulunuyor.

- Tuzla ve Başakşehir'deki plan değişiklikleri de tekrar geçti

Mecliste ayrıca ekim ayında kabul edilen ve İBB Başkanı İmamoğlu tarafından yeniden görüşülmek üzere iade edilen Başakşehir ve Tuzla ilçelerindeki muhtelif ada ve parselde bulunan taşınmazların park, yol, deprem ve toplanma alanı olarak plan değişikliği yapılmasına yönelik gündem maddesi de ele alındı.