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Ekrem Karakaya'nın katili Hacı Mehmet Akçay kimdir? Hacı Mehmet Akçay ne iş yapıyordu?

06.07.2022 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya Şehir Hastanesi’nde yaşanan elim olay sonrası Doktor Ekrem Karakaya’yı silahla ağır yaralayıp ölümüne sebep olan ve kendisini de öldüren Hacı Mehmet Akçay'ın kim olduğu merak edildi. Peki Ekrem Karakaya'nın katili Hacı Mehmet Akçay kimdir? Hacı Mehmet Akçay ne iş yapıyordu? İşte merak edilenler...

Ekrem Karakaya'nın katili Hacı Mehmet Akçay kimdir? Hacı Mehmet Akçay ne iş yapıyordu?

Konya Şehir Hastanesi'nde yaşanan elim olayda bir doktor ve ona saldıran kişi hayatını kaybetti. Hastane bünyesinde kardiyoloji uzmanı olarak çalışan Doktor Ekrem Karakaya, Hacı Mehmet Akçay tarafından saldırıya uğradı. Akçay, doktor Karakaya'ya silahla saldırırken, "Hacı Mehmet Akçay kimdir, mesleği nedir" soruları da sorgulanıyor. Peki Hacı Mehmet Akçay kimdir?

EKREM KARAKAYA'NIN KATİLİ HACI MEHMET AKÇAY KİMDİR?

Konya Şehir Hastanesi'nde saat 14.00 sıralarında yaşanan elim olayın ayrıntıları merak ediliyor. Tıbbi Sekreter olduğu öğrenilen 39 yaşındaki Hacı Mehmet Akçay, silahını ateşleyerek Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya'yı vurmuştu.

Saldırı sonrası kanlar içerisinde Doktor Ekrem Karakaya ağır yaralanmıştı. Saldırgan Akçay ise silahını ateşleyerek intihara kalkıştı. Olay sonrası saldırgan hayatını kaybederken, doktor Ekrem Karakaya da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

'ANNESİNİN ÖLÜMÜNDEN SORUMLU TUTTU' İDDİASI

Saldırının sebebi ise merak ediliyor. Saldırgan Hacı Mehmet Akçay'ın kalp rahatsızlığı sebebiyle hayatını kaybeden annesinin ölümünden Dr. Ekrem Karakaya'yı sorumluğu tuttuğu ve bu sebeple öldürmeye kalktığı iddia edildi.

POLİS İNCELEMESİ DEVAM EDİYOR

Olay sonrası bilgi almaya devam eden emniyet güçlerinin incelemeleri ise sürüyor.


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