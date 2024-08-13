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  4. Eksi 1.75 fizik neti yaptı! Yusuf dikeç pozu verdi… Kazandığı bölüm ise….

Eksi 1.75 fizik neti yaptı! Yusuf dikeç pozu verdi… Kazandığı bölüm ise….

Evin Özbey Evin Özbey İçerik Editörü
13.08.2024 15:08
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YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından birçok öğrenci sevincini sosyal medyada kazandığı bölümü duyurarak paylaştı. Sınava girip kazananlardan biri olan Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara eksi 1.75 fizik neti ile Fizik bölümünü kazanması sosyal medyada gündem oldu.

Eksi 1.75 fizik neti yaptı! Yusuf dikeç pozu verdi… Kazandığı bölüm ise….

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Üretim Yönetimi Ve Pazarlama Anabilim Dalı’nda görev yapan Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara 2024 YKS tercih sonucunu sosyal medyada paylaştı.

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YUSUF DİKEÇ POZU VERDİ

YKS yerleştirme sonucunda eksi 1.75 fizik neti ile Fen Edebiyat Fakültesi'ndeki Fizik bölümüne kazandığını duyuran Prof. Dr. Özkara, Yusuf Dikeç pozu vermeyi de ihmal etmedi.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Paylaşımın ardından birçok sosyal medya kullanıcısı beğenirken, ‘fotoşok, montaj’, ‘sistemin saçmalığı gibi’, ‘Bu gidişle profesör de olursunuz hocam ha gayret (!)’ gibi yorumlar da yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Fizik
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